Schlechte Schlagzeilen, steigender Kurs: Die SAP Aktie gewinnt in der Handelswoche bis zum 27. November 6,51 Prozent und schließt bei 195,64 Euro (Xetra, comdirect). Europas wertvollster Softwarekonzern belegt damit Platz fünf der TecDAX Gewinner der Woche.
SAP Aktie: TecDAX Gewinner der Woche – 6,5 Prozent Plus trotz Bericht über 10.000 Stellen und IT-Vorfall
Die SAP Aktie gewinnt in dieser Woche 6,51 Prozent auf 195,64 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern der Woche. Ein Bericht über einen großen Stellenabbau und ein Sicherheitsvorfall konnten die Erholung nicht stoppen.
Warum ist die SAP Aktie TecDAX Gewinner der Woche?
Die Aktie erholt sich von einem tiefen Fall. Im November hatte SAP zeitweise knapp 15 Prozent verloren, ohne Gewinnwarnung und ohne schlechte Nachricht aus Walldorf. Der Grund war die Sorge, dass KI-Programme klassische Unternehmenssoftware verdrängen könnten. In dieser Woche kehrten die Käufer zurück.
Am Donnerstag berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, SAP erwäge im Zuge der Ausrichtung auf künstliche Intelligenz den Abbau von mindestens 10.000 Stellen. Das wären rund 9 Prozent der zuletzt 113.076 Beschäftigten. SAP hat den Bericht nicht bestätigt. Die Aktie schloss an diesem Tag 2,3 Prozent höher. Anleger lesen den Umbau offenbar als Antwort auf die KI-Sorgen: geringere Kosten, schnellerer Wandel.
Ein Insiderkauf und ein Sicherheitsvorfall
Zwei weitere Meldungen fielen in die Woche. Ein Vorstandsmitglied kaufte privat SAP-Aktien für rund 229.000 Euro. Und am Donnerstagabend räumte der Konzern verdächtige Aktivitäten in seinen IT-Systemen ein. Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten von Kunden gebe es bislang nicht. Am Freitagmorgen notierte die Aktie leicht im Minus, drehte dann und schloss 0,77 Prozent höher.
Was in der neuen Woche für die SAP Aktie zählt
Eine Stellungnahme zum Stellenabbau
Bestätigt SAP die Pläne, wird der Markt auf Kosten und Zeitplan schauen.
Neuigkeiten zum IT-Vorfall
Entscheidend ist, ob Kundendaten betroffen sind.
Die Marke von 200 Euro
Sie ist die nächste runde Hürde auf dem Weg zurück zum Hoch.
Stammdaten
SAP SE: ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP (NYSE)
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