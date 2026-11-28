Die Aktie erholt sich von einem tiefen Fall. Im November hatte SAP zeitweise knapp 15 Prozent verloren, ohne Gewinnwarnung und ohne schlechte Nachricht aus Walldorf. Der Grund war die Sorge, dass KI-Programme klassische Unternehmenssoftware verdrängen könnten. In dieser Woche kehrten die Käufer zurück.

Am Donnerstag berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, SAP erwäge im Zuge der Ausrichtung auf künstliche Intelligenz den Abbau von mindestens 10.000 Stellen. Das wären rund 9 Prozent der zuletzt 113.076 Beschäftigten. SAP hat den Bericht nicht bestätigt. Die Aktie schloss an diesem Tag 2,3 Prozent höher. Anleger lesen den Umbau offenbar als Antwort auf die KI-Sorgen: geringere Kosten, schnellerer Wandel.