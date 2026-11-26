Die endgültige Zahl steht dem Bericht zufolge nicht fest und kann sich in den Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern noch ändern. SAP bestätigte den Plan nicht. Das Unternehmen erklärte laut Bloomberg, es überprüfe seine Organisationsstruktur fortlaufend mit Blick auf Strategie und Kundenbedürfnisse. Ob ein Stellenabbau geplant ist, ließ der Konzern offen.

An der Börse werden solche Meldungen häufig zunächst positiv aufgenommen, weil sie niedrigere Kosten versprechen. Die Rechnung ist aber nicht einfach. Abfindungen, die Kosten der Umsetzung und Investitionen in KI-Kompetenz können die Einsparungen über Jahre aufzehren. Ob der Bericht den Kurs am Donnerstag beeinflusst hat, lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht sicher ablesen.

Im Januar will SAP nach Angaben von Finanzvorstand Dominik Asam eine neue Umsatzkennzahl einführen. Sie soll KI-Angebote, Transformationswerkzeuge und die Business Data Cloud bündeln und den Fortschritt im neuen Geschäft sichtbar machen.