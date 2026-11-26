Der wertvollste deutsche Konzern liefert die Schlagzeile des Nachmittags: Die SAP Aktie gewinnt am Donnerstag 2,28 Prozent auf 194,14 Euro (Xetra-Schluss, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Kurz vor Handelsschluss wurde ein Bericht bekannt, wonach die Walldorfer einen großen Stellenabbau vorbereiten.
SAP Aktie: TecDAX Gewinner – 2,3 Prozent Plus, und am Nachmittag platzt ein Bericht über 10.000 Stellen
Die SAP Aktie schließt am Donnerstag 2,28 Prozent höher bei 194,14 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Laut Bloomberg erwägt der Softwarekonzern den Abbau von mindestens 10.000 Stellen für den Umbau im KI-Zeitalter. SAP bestätigt das nicht.
Warum steigt die SAP Aktie heute?
Den größten Teil des Tages stieg SAP mit dem Markt. Der DAX schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, getrieben von der Kehrtwende der US-Techwerte am Mittwochabend. Softwarewerte waren gefragt. Am Mittag hatte die SAP Aktie rund 0,8 Prozent im Plus gelegen, bis zum Schluss baute sie den Gewinn auf 2,28 Prozent aus.
Am Nachmittag kam eine eigene Nachricht hinzu. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, SAP bereite den Abbau von mindestens 10.000 Stellen vor. Das wären mindestens 9 Prozent der weltweiten Belegschaft. Ziel sei es, das Softwaregeschäft auf das Zeitalter der künstlichen Intelligenz auszurichten.
Was über die Pläne bekannt ist
Die endgültige Zahl steht dem Bericht zufolge nicht fest und kann sich in den Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern noch ändern. SAP bestätigte den Plan nicht. Das Unternehmen erklärte laut Bloomberg, es überprüfe seine Organisationsstruktur fortlaufend mit Blick auf Strategie und Kundenbedürfnisse. Ob ein Stellenabbau geplant ist, ließ der Konzern offen.
An der Börse werden solche Meldungen häufig zunächst positiv aufgenommen, weil sie niedrigere Kosten versprechen. Die Rechnung ist aber nicht einfach. Abfindungen, die Kosten der Umsetzung und Investitionen in KI-Kompetenz können die Einsparungen über Jahre aufzehren. Ob der Bericht den Kurs am Donnerstag beeinflusst hat, lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht sicher ablesen.
Im Januar will SAP nach Angaben von Finanzvorstand Dominik Asam eine neue Umsatzkennzahl einführen. Sie soll KI-Angebote, Transformationswerkzeuge und die Business Data Cloud bündeln und den Fortschritt im neuen Geschäft sichtbar machen.
Was jetzt für die SAP Aktie zählt
Eine Stellungnahme aus Walldorf
Bestätigt SAP die Pläne, werden Umfang und Kosten der Restrukturierung zum bestimmenden Thema.
Die Reaktion am Freitag
Der Bericht kam kurz vor Handelsschluss. Die eigentliche Bewertung durch den Markt steht noch aus.
Die neue Kennzahl im Januar
Sie soll zeigen, wie viel Umsatz SAP bereits mit KI und Datenplattform erzielt.
Stammdaten
SAP SE: ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP (NYSE)
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