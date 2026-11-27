Wie viele Stellen will SAP streichen? Laut Bloomberg mindestens 10.000, also mindestens 9 Prozent der Belegschaft. SAP bestätigt das nicht.

Wurden Kundendaten gestohlen? Nach dem aktuellen Stand der Untersuchung hat SAP keine Hinweise auf unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten von Kunden gefunden.

Wie reagiert die SAP Aktie? Am Morgen notierte sie bei 193,66 Euro, minus 0,25 Prozent (Tradegate, 09:31 Uhr MEZ); spätere Kurse schwankten laut Kursboxen um 194 Euro. Eine Prognose gibt die Redaktion nicht ab.

Was bedeutet das für den DAX? SAP ist ein DAX-Schwergewicht; der Index lag am Nachmittag bei rund 25.442 Punkten, plus 0,9 Prozent.