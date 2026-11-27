SAP-Aktie am 27.11.2026, 06:55 Uhr (+1,25% zum Vortag) 192,86 Euro

Stellen, die laut Insidern auf dem Prüfstand stehen (mindestens 9% der Belegschaft laut Bloomberg) mind. 10.000

geschätzter Gewinnhebel durch den Abbau laut JPMorgan, voll wirksam ab 2028 750 Mio. Euro