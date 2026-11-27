Als fast alle verkauften, hat sie gekauft. Gina Vargiu-Breuer, Mitglied des Vorstands von SAP, erwarb am Freitag, dem 20. November, rund 1.238 Aktien des Softwarekonzerns für 229.229,60 Euro. Der Durchschnittskurs lag bei 185,16 Euro. Es war der letzte Tag einer Woche, in der die SAP Aktie fast 14 Prozent verloren hatte und Schlusslicht im DAX war.
SAP Aktie: Vorständin kauft mitten im 14-Prozent-Absturz für 229.000 Euro – und liegt schon knapp 5 Prozent vorn
Am Tiefpunkt der schwärzesten SAP-Woche des Jahres griff Vorstandsmitglied Gina Vargiu-Breuer zu: rund 1.238 Aktien zu 185,16 Euro. Seither hat sich die SAP Aktie erholt. Was der Insiderkauf über die Stimmung in Walldorf sagt – und was nicht.
Die Stammdaten: Die SAP Aktie trägt die ISIN DE0007164600 und die WKN 716460. Das Handelssymbol lautet SAP, in den USA wird ein Hinterlegungsschein an der New York Stock Exchange ebenfalls unter dem US-Handelssymbol SAP gehandelt.
Der Zeitpunkt
Gekauft nahe dem Wochentief
Der Kauf fiel in eine Ausnahmewoche. Vorstandsmitglied Thomas Saueressig kündigte seinen Wechsel zu IONOS an, der Börsengang von Anthropic schürte die Angst, KI-Agenten könnten klassische Unternehmenssoftware verdrängen. Die SAP Aktie fiel von mehr als 210 Euro auf ein Tagestief von 181,64 Euro. Vargiu-Breuer kaufte zu 185,16 Euro und damit nur rund 2 Prozent über diesem Tief. Gehandelt wurde über Tradegate, veröffentlicht wurde die Pflichtmitteilung am 23. November.
Seitdem hat sich die Aktie gefangen. Am Donnerstag schloss sie bei 194,14 Euro, knapp 5 Prozent über dem Kaufkurs der Vorständin. Zum Jahreshoch von 219,65 Euro fehlen aber weiterhin rund 12 Prozent.
Die Einordnung
Ein Signal, aber kein großes
Bemerkenswert ist, wer gekauft hat. Vargiu-Breuer verantwortet im Vorstand das Personalressort. Ausgerechnet in dieser Woche berichtete Bloomberg, SAP erwäge wegen der KI-Strategie den Abbau von rund 10.000 Stellen. Bestätigt ist das nicht. Zudem räumte SAP einen IT-Sicherheitsvorfall ein. Dass ein Vorstandsmitglied in dieser Lage eigenes Geld einsetzt, werten viele Anleger als Zeichen von Zuversicht.
Die Größenordnung mahnt aber zur Nüchternheit. 229.000 Euro sind bei einem Konzern mit mehr als 200 Milliarden Euro Börsenwert ein kleiner Betrag. Und es bleibt bislang ein Einzelkauf: Weitere Käufe aus Vorstand oder Aufsichtsrat wurden in diesen Tagen nicht gemeldet.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei SAP
Wer hat SAP-Aktien gekauft?
Vorstandsmitglied Gina Vargiu-Breuer am 20. November 2026 für 229.229,60 Euro.
Zu welchem Kurs wurde gekauft?
Zu durchschnittlich 185,16 Euro je Aktie über Tradegate.
Wie steht die SAP Aktie heute?
Am 26. November schloss sie auf Xetra bei 194,14 Euro.
Welche ISIN und WKN hat die SAP Aktie?
ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP.
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