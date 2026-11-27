Der Kauf fiel in eine Ausnahmewoche. Vorstandsmitglied Thomas Saueressig kündigte seinen Wechsel zu IONOS an, der Börsengang von Anthropic schürte die Angst, KI-Agenten könnten klassische Unternehmenssoftware verdrängen. Die SAP Aktie fiel von mehr als 210 Euro auf ein Tagestief von 181,64 Euro. Vargiu-Breuer kaufte zu 185,16 Euro und damit nur rund 2 Prozent über diesem Tief. Gehandelt wurde über Tradegate, veröffentlicht wurde die Pflichtmitteilung am 23. November.

Seitdem hat sich die Aktie gefangen. Am Donnerstag schloss sie bei 194,14 Euro, knapp 5 Prozent über dem Kaufkurs der Vorständin. Zum Jahreshoch von 219,65 Euro fehlen aber weiterhin rund 12 Prozent.