Am Morgen hinkte sie hinterher, am Abend steht sie auf der Gewinnerliste. Die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Handelssymbol: SAP, US-Handelssymbol: SAP an der NYSE) schließt am Donnerstag 2,28 Prozent höher bei 194,14 Euro und zählt zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Kurz nach Handelsbeginn hatte das Plus erst bei 0,73 Prozent gelegen, damit gehörte SAP zu den fünf schwächsten Werten im Index. Im Tagesverlauf holte das Schwergewicht auf.
SAP-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 2,3 Prozent – der Nachzügler vom Morgen holt auf
Die SAP-Aktie beendet den Donnerstag als Eurostoxx50 Gewinner: Europas größter Softwarekonzern schließt 2,28 Prozent höher bei 194,14 Euro. Am Morgen gehörte das Papier noch zu den schwächsten Werten im Index. Die Gründe für den Kursgewinn und die offene KI-Frage.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die SAP-Aktie erst spät in Fahrt kam
Technologiewerte führten am Donnerstag die Erholung in Europa an. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology gewann am Morgen rund 2,5 Prozent. Gefragt waren zunächst vor allem Chipwerte wie Infineon und ASML, die zuvor am stärksten gefallen waren.
SAP folgte mit Verzögerung. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Softwarekonzern steht an der Börse vor einer anderen Frage als die Chiphersteller: Anleger diskutieren seit Monaten, ob künstliche Intelligenz das Geschäft klassischer Unternehmenssoftware bedroht oder beflügelt. In der vergangenen Woche gehörte die SAP-Aktie zu den größten Verlierern im DAX. Dass sie am Donnerstag bis zum Schluss zulegte, spricht für eine Entspannung, eine Antwort auf die KI-Frage ist es nicht.
Tech-Erholung
Technologiewerte führten die Erholung in Europa an.
Aufholjagd
Aus plus 0,73 Prozent am Morgen wurden plus 2,28 Prozent am Abend.
Schwergewicht
SAP zählt zu den wertvollsten Unternehmen in DAX und Euro Stoxx 50.
Häufige Fragen zur SAP-Aktie
Warum ist die SAP-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Technologiewerte erholten sich nach der Wende an der Wall Street. Die SAP-Aktie holte im Tagesverlauf auf, eine eigene Meldung gab es nicht.
Wo schloss die SAP-Aktie am Donnerstag?
Bei 194,14 Euro auf Xetra, ein Plus von 2,28 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der SAP-Aktie?
Die ISIN lautet DE0007164600, die WKN 716460.
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