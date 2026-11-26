Warum ist die SAP-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Technologiewerte erholten sich nach der Wende an der Wall Street. Die SAP-Aktie holte im Tagesverlauf auf, eine eigene Meldung gab es nicht.

Wo schloss die SAP-Aktie am Donnerstag?

Bei 194,14 Euro auf Xetra, ein Plus von 2,28 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der SAP-Aktie?

Die ISIN lautet DE0007164600, die WKN 716460.