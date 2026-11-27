Die SAP Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Handelssymbol: SAP, US-Handelssymbol: SAP) bleibt am Freitagmorgen hinter dem Markt zurück. Das Papier des Walldorfer Softwarekonzerns fällt auf 193,20 Euro, ein Minus von 0,48 Prozent. Damit gehört SAP zu den DAX Verlierern am Morgen, obwohl der europäische Technologiesektor kräftig zulegt. Die SAP-Aktie steht wegen gleich zweier Nachrichten im Fokus.
SAP Aktie: DAX Verlierer am Morgen – Bericht über 10.000 Stellen und ein Sicherheitsvorfall, verpasst Europas Software-Riese die Tech-Rally?
Die SAP Aktie gehört am Freitagmorgen zu den DAX Verlierern: Minus 0,48 Prozent auf 193,20 Euro. Während Chipwerte steigen, belasten ein Bericht über einen großen Stellenabbau und ein Sicherheitsvorfall den Walldorfer Softwarekonzern. Was hinter dem Kursrückgang der SAP Aktie steckt.
Der Auslöser
Stellenabbau-Bericht und Sicherheitsvorfall: warum die SAP Aktie fällt
Ausgerechnet am Tag der Tech-Erholung muss SAP gleich zwei unangenehme Schlagzeilen verdauen.
Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg plant SAP, im Zuge des Umbaus in Richtung Künstliche Intelligenz mindestens 10.000 Stellen zu streichen, das wären mindestens 9 Prozent der rund 113.000 Beschäftigten. SAP erklärte, man überprüfe die Organisation fortlaufend, Entscheidungen seien nicht getroffen. Zusätzlich meldete der Konzern einen Sicherheitsvorfall: SAP stellte verdächtige Aktivitäten fest, die Berichten zufolge mit GitHub in Verbindung stehen. Hinweise auf einen Zugriff auf Kundendaten fand SAP nach eigenen Angaben nicht.
Großer Umbau
Bis zu 10.000 Stellen könnten wegfallen.
Keine Entscheidung
SAP bestätigt den Bericht nicht.
Sicherheitsvorfall
Keine Hinweise auf Zugriff auf Kundendaten.
Sparpotenzial
JPMorgan sieht rund 750 Millionen Euro Ergebnisplus ab 2028.
Die Fundamentaldaten
Sparpotenzial gegen Unsicherheit: was die Analysten sagen
Für die Analysten hat der mögliche Umbau auch eine positive Seite. JPMorgan-Analyst Toby Ogg rechnet ab 2028 mit einer möglichen Verbesserung des operativen Ergebnisses um rund 750 Millionen Euro. Citi-Analyst Balajee Tirupati hält eine größere Restrukturierung für möglich. Bereits 2024 hatte SAP rund 10.000 Stellen umgebaut. Eine Ankündigung könnte mit den Jahreszahlen Ende Januar kommen. Belastend bleibt die Sorge, dass KI-Werkzeuge das klassische Softwaregeschäft unter Druck setzen.
Die Marken
SAP Aktie: 190 Euro als Haltelinie
Charttechnisch rückt für die SAP Aktie die Zone um 190 Euro in den Fokus. Hält sie, bliebe der Rückschlag begrenzt. Nach oben muss das Papier die Marke von 200 Euro zurückerobern, um die Abwärtsbewegung zu bremsen.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Warum ist die SAP Aktie heute DAX Verlierer?
Ein Bloomberg-Bericht über einen möglichen Abbau von mindestens 10.000 Stellen und ein Sicherheitsvorfall belasten.
Welche ISIN und WKN hat die SAP Aktie?
Die ISIN lautet DE0007164600, die WKN 716460, das Handelssymbol SAP. An der NYSE wird die Aktie ebenfalls unter SAP gehandelt.
Hat SAP den Stellenabbau bestätigt?
Nein. SAP erklärte, man überprüfe die Organisation fortlaufend, Entscheidungen seien nicht getroffen.
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