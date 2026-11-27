Warum ist die SAP Aktie heute DAX Verlierer?

Ein Bloomberg-Bericht über einen möglichen Abbau von mindestens 10.000 Stellen und ein Sicherheitsvorfall belasten.

Welche ISIN und WKN hat die SAP Aktie?

Die ISIN lautet DE0007164600, die WKN 716460, das Handelssymbol SAP. An der NYSE wird die Aktie ebenfalls unter SAP gehandelt.

Hat SAP den Stellenabbau bestätigt?

Nein. SAP erklärte, man überprüfe die Organisation fortlaufend, Entscheidungen seien nicht getroffen.