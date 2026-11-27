Die SAP Aktie setzte am Donnerstag ihre Erholung fort und schloss auf Xetra 2,3 Prozent höher bei 194,14 Euro. Vom 52-Wochen-Hoch bei 219,65 Euro, erreicht am 5. November, ist sie aber noch gut 11 Prozent entfernt. In der Nacht kam dann eine Nachricht, die heute im Fokus stehen dürfte: SAP bestätigte einen IT-Sicherheitsvorfall.
SAP Aktie: Cyberangriff, 10.000 Stellen auf der Kippe, Vorstand kauft zu – was die Nacht für Europas wertvollsten Softwarekonzern bedeutet
Am Abend räumt SAP einen IT-Sicherheitsvorfall ein, tagsüber berichtet Bloomberg über einen möglichen Abbau von 10.000 Stellen, und ein Vorstandsmitglied kauft Aktien für 229.000 Euro. Die SAP Aktie stieg am Donnerstag um gut 2 Prozent. Die große Analyse: was bekannt ist und was es für Anleger bedeutet.
Die Stammdaten: Die SAP Aktie trägt die ISIN DE0007164600 und die WKN 716460. In Deutschland lautet das Handelssymbol SAP, in den USA wird ein Hinterlegungsschein unter dem US-Handelssymbol SAP an der New York Stock Exchange gehandelt.
Der Vorfall
Angriff auf die Entwicklerplattform
Laut einem Bericht des Spiegel hat SAP mit einem aktiven IT-Sicherheitsvorfall zu kämpfen, intern unter dem Namen „Project Granite“. Angreifer sollen SAP-Präsenzen auf der Entwicklerplattform GitHub ins Visier genommen haben, möglicherweise mithilfe von KI. Einem Insider zufolge wurden Zugangsschlüssel von Mitarbeitern gestohlen und Quellcode kopiert. SAP bestätigte verdächtige Aktivitäten und erklärte, sofort Schutzmaßnahmen ergriffen zu haben. Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten von Kunden gebe es bislang nicht.
Für einen Softwarekonzern ist Vertrauen das wichtigste Produkt. Entscheidend ist, ob Kundendaten wirklich unberührt bleiben.
Der Umbau
KI ersetzt Arbeitsplätze
Bereits tagsüber hatte Bloomberg berichtet, dass SAP im Zuge seiner KI-Strategie den Abbau von rund 10.000 Stellen erwägt, etwa 10 Prozent der Belegschaft. Gleichzeitig kaufte ein Vorstandsmitglied Aktien für rund 229.000 Euro, ein Signal des Vertrauens. Die US-Bank JPMorgan bestätigte ihre Einstufung Overweight mit einem Kursziel von 275 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Was ist bei SAP passiert?
SAP hat verdächtige Aktivitäten festgestellt, laut Spiegel auf der Entwicklerplattform GitHub. Hinweise auf einen Zugriff auf Kundendaten gibt es laut SAP bislang nicht.
Plant SAP einen Stellenabbau?
Laut Bloomberg erwägt SAP den Abbau von rund 10.000 Stellen. Bestätigt ist das nicht.
Was sagen Analysten?
JPMorgan nennt ein Kursziel von 275 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die SAP Aktie?
ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP.
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