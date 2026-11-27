Was ist bei SAP passiert?

SAP hat verdächtige Aktivitäten festgestellt, laut Spiegel auf der Entwicklerplattform GitHub. Hinweise auf einen Zugriff auf Kundendaten gibt es laut SAP bislang nicht.

Plant SAP einen Stellenabbau?

Laut Bloomberg erwägt SAP den Abbau von rund 10.000 Stellen. Bestätigt ist das nicht.

Was sagen Analysten?

JPMorgan nennt ein Kursziel von 275 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die SAP Aktie?

ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP.