Starke Zahlen, schwacher Kurs: SAP wächst in der Cloud kräftig, doch an der Börse kämpft der Walldorfer Konzern mit der Angst vor einer KI-Umwälzung der Softwarebranche. Am Freitag stieg die SAP Aktie um 0,77 Prozent auf 195,64 Euro und blieb damit unter der Marke von 200 Euro. Der Konzern muss beweisen, dass er zu den Gewinnern und nicht zu den Verlierern der KI-Welle gehört.
SAP Aktie: Cloud plus 26 Prozent, Kurs unter 200 Euro – Europas Tech-Riese im Stresstest
Wachsender Cloud-Auftragsbestand, KI-Effizienzgewinne in Milliardenhöhe, doch die Börse misstraut der Softwarebranche. Die SAP Aktie notiert unter 200 Euro. Was jetzt für Walldorf spricht – und was dagegen.
SAP SE · ISIN: DE0007164600 · WKN: 716460 · Handelssymbol: SAP · US-Handelssymbol: SAP
Die Zahlen
Die Cloud wächst kräftig
Im dritten Quartal 2026 steigerte SAP den Cloud-Umsatz um 26 Prozent. Der Cloud-Auftragsbestand, also die vertraglich gesicherten künftigen Erlöse, legte um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro zu. Für die Cloud- und Softwareerlöse stellt SAP das obere Ende der Spanne von 36,3 bis 36,8 Milliarden Euro in Aussicht. Durch den Einsatz günstigerer KI-Modelle in eigenen Produkten erwartet der Konzern Effizienzgewinne von mehr als 2 Milliarden Euro.
Die Börse fragt nicht mehr, ob SAP wächst, sondern ob KI das Geschäftsmodell der Softwarekonzerne angreift. Für die SAP Aktie zählt der Nachweis, dass KI das Cloud-Geschäft stärkt.
Die Belastung
Sektorangst und Margendruck
Innerhalb von drei Handelstagen hatte die SAP Aktie Mitte November knapp zwölf Prozent verloren, am 17. November allein 5,6 Prozent. Finanzvorstand Dominik Asam erklärte, die Cloud-Bruttomarge sei währungsbereinigt um 70 Basispunkte gesunken, unter anderem wegen kostenlos angebotener KI-Produkte. Am 1. Dezember tritt Asam auf der UBS Global Technology Conference auf.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Wie schloss die SAP Aktie am Freitag?
Bei 195,64 Euro, ein Plus von 0,77 Prozent.
Wie stark wächst das Cloud-Geschäft?
Der Cloud-Umsatz stieg im dritten Quartal um 26 Prozent.
Wie groß ist der Cloud-Auftragsbestand?
24,1 Milliarden Euro, ein Plus von 28 Prozent.
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