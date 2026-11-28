Wie schloss die SAP Aktie am Freitag?

Bei 195,64 Euro, ein Plus von 0,77 Prozent.

Wie stark wächst das Cloud-Geschäft?

Der Cloud-Umsatz stieg im dritten Quartal um 26 Prozent.

Wie groß ist der Cloud-Auftragsbestand?

24,1 Milliarden Euro, ein Plus von 28 Prozent.