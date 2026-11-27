Deutschlands wertvollster Softwarekonzern steht wieder in den Top-Suchen – und die Lage ist widersprüchlich. Das Cloud-Geschäft wächst kräftig, SAP kauft in großem Stil eigene Aktien zurück, und JPMorgan hat die SAP Aktie hochgestuft. Gleichzeitig belasten Sorgen um die Softwarebranche und ein Patentstreit die Stimmung. Im Dezember stehen gleich zwei wichtige Termine an.
SAP Aktie: Cloud plus 26 Prozent, JPMorgan dreht auf Kaufen – warum der Dezember jetzt entscheidet
Starkes Cloud-Wachstum, ein Milliarden-Rückkauf und eine Hochstufung von JPMorgan – und doch bleibt die SAP Aktie unter Druck. Ein Gerichtstermin und eine Investorenkonferenz rücken in den Fokus.
SAP SE · ISIN: DE0007164600 · WKN: 716460 · Handelssymbol: SAP · US-Handelssymbol: SAP
Das Geschäft
Cloud wächst, Rückkauf läuft
Im dritten Quartal 2026 stieg der Cloud-Umsatz von SAP um 26 Prozent, der aktuelle Cloud-Auftragsbestand erreichte 24,1 Milliarden Euro und lag damit 28 Prozent höher. Nach Unternehmensangaben nutzten 45.000 Cloud-Kunden KI-Lösungen von SAP. Parallel kauft der Konzern eigene Aktien zurück: Zwischen dem 2. und 6. November erwarb SAP rund 465.000 Aktien für etwa 95,4 Millionen Euro; insgesamt waren es im laufenden Programm bis dahin rund 9,6 Millionen Stück. Zudem schloss SAP die Übernahme von TechWolf ab.
Die SAP Aktie leidet weniger unter dem eigenen Geschäft als unter der Angst, dass KI das klassische Softwaremodell der ganzen Branche verändert.
Analysten
JPMorgan stuft auf Overweight hoch
Rückenwind kam von JPMorgan: Die Bank stufte die SAP Aktie am 9. November von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch und erhöhte das Kursziel von 175 auf 275 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Termine
Gericht und Konferenz im Dezember
Am 1. Dezember tritt Finanzvorstand Dominik Asam auf der UBS Global Technology Conference auf – Anleger erhoffen sich Hinweise auf das Schlussquartal. Kurz danach, am 7. Dezember, soll in den USA der Prozess in der Wettbewerbsklage des Process-Mining-Anbieters Celonis beginnen; SAP kündigte an, sich entschieden zu verteidigen. Bereits im Herbst hatte das Landgericht München I in einem Patentstreit zugunsten von Celonis entschieden und SAP die Nutzung einer bestimmten Technologie in der Software Signavio untersagt.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Wie stark wächst das Cloud-Geschäft von SAP?
Der Cloud-Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 26 Prozent.
Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor?
Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.
Kauft SAP eigene Aktien zurück?
Ja, bis zum 6. November erwarb SAP im laufenden Programm rund 9,6 Millionen eigene Aktien.
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