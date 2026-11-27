Wie stark wächst das Cloud-Geschäft von SAP?

Der Cloud-Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 26 Prozent.

Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor?

Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.

Kauft SAP eigene Aktien zurück?

Ja, bis zum 6. November erwarb SAP im laufenden Programm rund 9,6 Millionen eigene Aktien.