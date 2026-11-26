Die Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, deutsches Handelssymbol: BSD2, US-Handelssymbol: SAN (NYSE)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 10,44 Euro und damit 4,11 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Santander damit Platz drei. Santander war damit der stärkste Bankwert im Index.
Santander-Aktie IBEX 35 Gewinner: Stärkste Bank im Index – Anleger kehren nach dem Steuerschock zurück
Die Santander-Aktie ist einer der größten IBEX 35 Gewinner des Tages: Mit einem Plus von 4,11 Prozent auf 10,44 Euro führt Spaniens größte Bank die Erholung der Bankwerte an. Am Mittwoch hatte die verlängerte Bankensteuer den Sektor belastet. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Bankwerte führen die Erholung an: alle 35 Werte im Plus
Nach dem Steuerschock vom Mittwoch kehrten die Anleger in die spanischen Bankaktien zurück. Die Santander-Aktie war mit dabei.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Am Mittwoch hatte die Verlängerung der spanischen Bankensteuer bis 2027 den Sektor belastet. Die Eilverordnung RDL 43/2026 erschien am 25. November im Staatsanzeiger BOE und muss noch vom Ständigen Ausschuss des Parlaments bestätigt werden. Die Steuer ist progressiv gestaltet und reicht von 1 bis 7 Prozent; den Höchstsatz zahlen Santander, BBVA und CaixaBank. Am Donnerstag überwog bei den Anlegern die Einschätzung, dass die Belastung bekannt und im Kurs bereits weitgehend enthalten war.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum Santander die Bankenerholung anführt
Eine eigene Unternehmensmeldung von Santander gab es am Donnerstag nicht. Santander war aber der stärkste Bankwert im IBEX 35 und legte zeitweise rund 4,6 Prozent zu. Dafür spricht vor allem das Profil des Konzerns: Santander verdient einen großen Teil seines Gewinns außerhalb Spaniens. Eine spanische Sondersteuer wiegt im Verhältnis zum Gesamtgewinn deshalb weniger schwer als bei rein heimischen Instituten. Zudem stützt das laufende Aktienrückkaufprogramm den Kurs.
Stärkster Bankwert
Mit 4,11 Prozent Plus führte Santander die sechs Bankwerte im IBEX 35 an.
Internationale Streuung
Ein großer Teil des Gewinns stammt aus Europa, Nord- und Südamerika außerhalb Spaniens.
Aktienrückkäufe
Mit dem laufenden Programm kommt Santander auf rund 9 Milliarden Euro seines Plans, mindestens 10 Milliarden Euro über Rückkäufe auszuschütten.
Das Unternehmen
Banco Santander: Spaniens größte Bank
Banco Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank Spaniens. Für 2026 zahlte der Konzern am 2. November eine Zwischendividende von 12,7 Cent je Aktie, 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Im August startete Santander ein weiteres Rückkaufprogramm über rund 1,8 Milliarden Euro. Die Bank bestätigte zuletzt alle Ziele für 2026.
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur Santander-Aktie
Warum ist die Santander-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Santander-Aktie erholte sich als stärkster Bankwert vom Rückschlag durch die Bankensteuer am Mittwoch. Der hohe Auslandsanteil am Gewinn und die laufenden Aktienrückkäufe stützten den Kurs.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Santander-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113900J37, die WKN 858872. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BSD2 gehandelt, in den USA unter SAN (NYSE).
Wie stark ist die Santander-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die Santander-Aktie schloss bei 10,44 Euro und damit 4,11 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (10,03 Euro).
Wie viel schüttet Santander aus?
Santander zahlte am 2. November eine Zwischendividende von 12,7 Cent je Aktie. Mit dem laufenden Rückkaufprogramm kommt die Bank auf rund 9 Milliarden Euro ihres Plans, mindestens 10 Milliarden Euro über Aktienrückkäufe auszuschütten.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.