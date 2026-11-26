Warum ist die Santander-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Santander-Aktie erholte sich als stärkster Bankwert vom Rückschlag durch die Bankensteuer am Mittwoch. Der hohe Auslandsanteil am Gewinn und die laufenden Aktienrückkäufe stützten den Kurs.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Santander-Aktie?

Die ISIN lautet ES0113900J37, die WKN 858872. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BSD2 gehandelt, in den USA unter SAN (NYSE).

Wie stark ist die Santander-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die Santander-Aktie schloss bei 10,44 Euro und damit 4,11 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (10,03 Euro).

Wie viel schüttet Santander aus?

Santander zahlte am 2. November eine Zwischendividende von 12,7 Cent je Aktie. Mit dem laufenden Rückkaufprogramm kommt die Bank auf rund 9 Milliarden Euro ihres Plans, mindestens 10 Milliarden Euro über Aktienrückkäufe auszuschütten.