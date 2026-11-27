Die Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, deutsches Handelssymbol: BSD2, US-Handelssymbol: SAN (NYSE)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 10,75 Euro und damit 2,97 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Santander damit Platz eins. Mit einem Handelsvolumen von 20,54 Millionen laut comdirect ist Santander zugleich der meistgehandelte Wert im Index.
Santander-Aktie IBEX 35 Gewinner: Banken-Schwergewicht führt den Leitindex an – Rally geht in die zweite Runde
Die Santander-Aktie ist am Freitagmorgen der größte IBEX 35 Gewinner: Mit einem Plus von 2,97 Prozent auf 10,75 Euro setzt Spaniens größte Bank ihre Erholung fort. Zwei Tage vor der Parlamentswahl kaufen Anleger wieder Bankwerte. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Zweiter Tag der Erholung: Inflation sinkt, Asien zieht an
Wie schon am Donnerstag treiben die Banken den spanischen Leitindex. Die Santander-Aktie steht an der Spitze der IBEX 35 Gewinner.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Für die Banken bleibt die Parlamentswahl am Sonntag das große Thema. Die Sondersteuer auf Bankerträge wurde zuletzt per Eilverordnung bis 2027 verlängert. Ob sie danach fortbesteht, hängt nach Einschätzung von Marktbeobachtern auch von der künftigen Regierung ab. Den Höchstsatz zahlen Santander, BBVA und CaixaBank. Die niedrigere Inflation dämpft zugleich die Sorge vor einer schwächeren Konjunktur.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Santander-Aktie die Liste der Gewinner anführt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitagmorgen nicht. Santander setzt die Bankenrally vom Donnerstag fort und gehörte schon zur Eröffnung zu den stärksten Werten im IBEX 35. Nach unserer Einschätzung spielen zwei Punkte zusammen: Die niedrigere Inflation in Spanien entschärft die Konjunktursorgen, und vor der Wahl am Sonntag spekulieren Anleger darauf, dass die Bankensteuer nach 2027 auslaufen könnte. Dazu kommt das laufende Rückkaufprogramm der Bank.
Bankenrally
Alle Bankwerte im IBEX 35 notieren am Morgen im Plus.
Wahl am Sonntag
Die Zukunft der Bankensteuer hängt auch von der neuen Regierung ab.
Rückkäufe
Santander kauft im Rahmen eines Programms über rund 1,8 Milliarden Euro eigene Aktien zurück.
Das Unternehmen
Banco Santander: Spaniens größte Bank
Banco Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank Spaniens. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte der Konzern einen Rekordgewinn von 11,18 Milliarden Euro, 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Am 2. November zahlte Santander eine Zwischendividende von 12,7 Cent je Aktie, 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Am 12. November verbesserte die Bank ihr Angebot für die rund 10 Prozent an Santander Brasil, die sie noch nicht besitzt, um 5 Prozent.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur Santander-Aktie
Warum ist die Santander-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Santander-Aktie steigt um 2,97 Prozent und führt die Bankenrally an. Eine eigene Meldung gab es nicht. Rückenwind kommt von der niedrigeren Inflation und den Erwartungen vor der Wahl am Sonntag.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Santander-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113900J37, die WKN 858872. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BSD2 gehandelt, in den USA unter SAN (NYSE).
Wie stark steigt die Santander-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die Santander-Aktie bei 10,75 Euro und damit 2,97 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (10,44 Euro).
Wie viel hat Santander 2026 bisher verdient?
In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Santander einen Rekordgewinn von 11,18 Milliarden Euro, 16 Prozent mehr als im Vorjahr.
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