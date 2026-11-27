Warum ist die Santander-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Santander-Aktie steigt um 2,97 Prozent und führt die Bankenrally an. Eine eigene Meldung gab es nicht. Rückenwind kommt von der niedrigeren Inflation und den Erwartungen vor der Wahl am Sonntag.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Santander-Aktie?

Die ISIN lautet ES0113900J37, die WKN 858872. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BSD2 gehandelt, in den USA unter SAN (NYSE).

Wie stark steigt die Santander-Aktie am Freitagmorgen?

Gegen 9:19 Uhr notierte die Santander-Aktie bei 10,75 Euro und damit 2,97 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (10,44 Euro).

Wie viel hat Santander 2026 bisher verdient?

In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Santander einen Rekordgewinn von 11,18 Milliarden Euro, 16 Prozent mehr als im Vorjahr.