Banken waren in dieser Woche die stillen Gewinner. Während alle auf Chipwerte schauten, legte eine der größten Banken Europas ein beachtliches Comeback hin. Die Santander Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 10,90 Euro. Auf Wochensicht ist das ein Plus von 5,72 Prozent. Zur Wochenmitte hatte sie noch bei 10,09 Euro geschlossen.
Santander Aktie: Erst 10,09 Euro, dann 10,90 – die spanische Großbank holt in drei Tagen acht Prozent auf
Die Santander Aktie beendet die Woche mit einem Plus von 5,7 Prozent auf dem höchsten Schlusskurs der Woche. Vom Jahreshoch ist die Bank trotzdem 17 Prozent entfernt.
Banco Santander S.A. · ISIN: ES0113900J37 · WKN: 858872 · Handelssymbol: BSD2 · US-Handelssymbol: SAN
Die Woche
Ein V im Chart
Der Verlauf erzählt die Geschichte: 10,58 Euro am Montag, dann der Rutsch bis auf 10,09 Euro zur Wochenmitte, am Freitag der höchste Schlusskurs der Woche. Das Wochenhoch lag bei 10,99 Euro, das Tief bei 10,04 Euro. In drei Tagen holte die Aktie rund acht Prozent auf und stieg dabei über ihre 20-Tage-Linie.
Am Gesamtbild ändert das noch wenig. Seit Mitte November befindet sich die Aktie nach technischer Lesart in einem Abwärtstrend, vom 52-Wochen-Hoch bei 13,12 Euro ist sie rund 17 Prozent entfernt. Der Börsenwert liegt bei rund 157 Milliarden Euro.
Santander ist weniger eine spanische Bank als ein Bündel aus Lateinamerika, Großbritannien, den USA und Spanien. Das macht die Erträge breiter – und die Aktie abhängig von Zinsen und Währungen auf drei Kontinenten.
Der Hintergrund
Zinsen runter, Fragen rauf
Europas Banken haben außergewöhnlich gute Jahre hinter sich. Hohe Zinsen ließen die Überschüsse steigen, die Institute schütteten viel aus. Mit sinkenden Leitzinsen schrumpft dieser Vorteil. Anleger fragen, wie viel vom Gewinnniveau bleibt, wenn die Zinsmarge zurückgeht.
Bei Santander kommt die Abhängigkeit von Brasilien und Mexiko hinzu, wo Wechselkurse und Kreditausfälle stärker schwanken als in Europa. Auf der anderen Seite steht die breite Aufstellung. Am Freitag half auch das Umfeld: Finanzwerte waren europaweit gefragt, in der Schweiz gehörten Banken zu den Tagesgewinnern.
Häufige Fragen zur Santander Aktie
Wo steht die Santander Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 10,90 Euro; auf Wochensicht ein Plus von 5,72 Prozent.
Wie weit ist das Jahreshoch entfernt?
Rund 17 Prozent; das 52-Wochen-Hoch liegt bei 13,12 Euro.
Was treibt den Kurs?
Vor allem die Zinsentwicklung und die Stimmung für Bankaktien insgesamt.
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