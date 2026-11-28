Banken waren in dieser Woche die stillen Gewinner. Während alle auf Chipwerte schauten, legte eine der größten Banken Europas ein beachtliches Comeback hin. Die Santander Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 10,90 Euro. Auf Wochensicht ist das ein Plus von 5,72 Prozent. Zur Wochenmitte hatte sie noch bei 10,09 Euro geschlossen.