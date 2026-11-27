Sanofi kauft sich in sechs Biotechfirmen auf einmal ein – das 630-Millionen-Dollar-Depot des französischen Pharmakonzerns

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 13:21 3 Min.

Kein großer Pharmakonzern hat sein US-Aktiendepot zuletzt so stark ausgebaut wie Sanofi. Im dritten Quartal kamen sechs neue Biotechwerte hinzu, das Depot umfasst jetzt 16 Positionen für 630 Millionen Dollar. Die neue Chefin Belén Garijo braucht neue Wirkstoffe, bevor der Bestseller Dupixent seinen Patentschutz verliert. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und die Strategie dahinter.

Sanofi verdient sein Geld vor allem mit Dupixent, einem Mittel gegen Neurodermitis und Asthma. Anfang der 2030er-Jahre droht günstige Konkurrenz. Wie der Konzern vorsorgt, zeigt auch sein Aktiendepot in den USA. Vor einem Jahr bestand es aus acht Positionen im Wert von 310 Millionen Dollar. Zum 30. September waren es 16 Positionen und 630 Millionen Dollar. Wert der 16 gemeldeten Positionen 630 Mio. $ neue Positionen im dritten Quartal 6 Depotwert gegenüber Ende 2025 +103 % Anteil der größten Position MeiraGTx 21,3 % Quelle : Form 13F von Sanofi zum 30. September 2026, eingereicht am 5. November 2026, nach Equibles und 13f.info Die Chefin Die Zeit nach Dupixent: Belén Garijo im Wortlaut Seit Ende April führt die Spanierin Belén Garijo den Konzern, zuvor stand sie an der Spitze von Merck in Darmstadt. Bei den Quartalszahlen Ende Oktober machte sie klar, worum sich bei Sanofi alles dreht. Neue Wirkstoffe über Zukäufe und Lizenzen seien entscheidend, schrieb der Branchendienst Pharmaphorum. Gesucht werden vor allem Produkte gegen Entzündungs- und seltene Krankheiten sowie Impfstoffe. Das Depot Gentherapie, seltene Krankheiten, Impfstoffe: die größten Positionen Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Sanofi Depot auf AktienCheck. 01 MeiraGTx – ISIN KYG596651029 · US-Handelssymbol MGTX 12,2 Millionen Aktien im Wert von 134 Millionen Dollar, 21,3 Prozent. Der Gentherapie-Spezialist ist auch im Depot von Johnson & Johnson vertreten. 02 Inhibrx Biosciences – US-Handelssymbol INBX 1,16 Millionen Aktien im Wert von 116 Millionen Dollar, 18,4 Prozent. Die Beteiligung stammt aus Sanofis Übernahme des Vorgängerunternehmens, bei der ein Teil der Forschung abgespalten wurde. 03 Novavax – ISIN US6700024010 · US-Handelssymbol NVAX 6,9 Millionen Aktien im Wert von 74 Millionen Dollar, 11,8 Prozent. Sanofi vermarktet den Corona-Impfstoff von Novavax und kann ihn mit eigenen Grippeimpfstoffen kombinieren. 04 Korsana Biosciences – US-Handelssymbol KRSA 2,0 Millionen Aktien im Wert von 64 Millionen Dollar, 10,1 Prozent, neu im Depot und gleich die viertgrößte Position. Ebenfalls neu sind Electra Therapeutics, Attovia Therapeutics, Latigo Biotherapeutics, Scribe Therapeutics und SAB Biotherapeutics. Leicht reduziert wurde nur Odyssey Therapeutics. Was Anleger beachten sollten Die meisten Positionen sind junge Firmen ohne zugelassenes Produkt

Einige ältere Beteiligungen haben stark an Wert verloren, MapLight etwa um mehr als 70 Prozent im Quartal

Das Depot ist für die Sanofi-Aktie ohne Gewicht. Entscheidend sind größere Zukäufe

Der Stand ist vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Sanofi: ISIN FR0000120578, WKN 920657, Handelssymbol SNW, US-Handelssymbol SNY (ADR)

MeiraGTx: ISIN KYG596651029, US-Handelssymbol MGTX

Inhibrx Biosciences: US-Handelssymbol INBX

Novavax: ISIN US6700024010, US-Handelssymbol NVAX

Korsana Biosciences: US-Handelssymbol KRSA Fazit: Viele kleine Optionen statt einer großen Wette Sanofis Depot ist ein Spiegel der Strategie unter Belén Garijo: viele kleine Beteiligungen an Firmen, deren Wirkstoffe später einmal die Lücke nach Dupixent füllen könnten. Die Verdopplung binnen eines Jahres zeigt, wie ernst es dem Konzern ist. Den Bestand zeigt künftig das Depot von Sanofi auf AktienCheck.

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