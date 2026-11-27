Sanofi verdient sein Geld vor allem mit Dupixent, einem Mittel gegen Neurodermitis und Asthma. Anfang der 2030er-Jahre droht günstige Konkurrenz. Wie der Konzern vorsorgt, zeigt auch sein Aktiendepot in den USA. Vor einem Jahr bestand es aus acht Positionen im Wert von 310 Millionen Dollar. Zum 30. September waren es 16 Positionen und 630 Millionen Dollar.
Sanofi kauft sich in sechs Biotechfirmen auf einmal ein – das 630-Millionen-Dollar-Depot des französischen Pharmakonzerns
Kein großer Pharmakonzern hat sein US-Aktiendepot zuletzt so stark ausgebaut wie Sanofi. Im dritten Quartal kamen sechs neue Biotechwerte hinzu, das Depot umfasst jetzt 16 Positionen für 630 Millionen Dollar. Die neue Chefin Belén Garijo braucht neue Wirkstoffe, bevor der Bestseller Dupixent seinen Patentschutz verliert. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und die Strategie dahinter.
Die Chefin
Die Zeit nach Dupixent: Belén Garijo im Wortlaut
Seit Ende April führt die Spanierin Belén Garijo den Konzern, zuvor stand sie an der Spitze von Merck in Darmstadt. Bei den Quartalszahlen Ende Oktober machte sie klar, worum sich bei Sanofi alles dreht. Neue Wirkstoffe über Zukäufe und Lizenzen seien entscheidend, schrieb der Branchendienst Pharmaphorum. Gesucht werden vor allem Produkte gegen Entzündungs- und seltene Krankheiten sowie Impfstoffe.
Die gesamte Organisation konzentriert sich darauf, Sanofis Weg nach Dupixent über das nächste Jahrzehnt zu gestalten.
Das Depot
Gentherapie, seltene Krankheiten, Impfstoffe: die größten Positionen
MeiraGTx – ISIN KYG596651029 · US-Handelssymbol MGTX
12,2 Millionen Aktien im Wert von 134 Millionen Dollar, 21,3 Prozent. Der Gentherapie-Spezialist ist auch im Depot von Johnson & Johnson vertreten.
Inhibrx Biosciences – US-Handelssymbol INBX
1,16 Millionen Aktien im Wert von 116 Millionen Dollar, 18,4 Prozent. Die Beteiligung stammt aus Sanofis Übernahme des Vorgängerunternehmens, bei der ein Teil der Forschung abgespalten wurde.
Novavax – ISIN US6700024010 · US-Handelssymbol NVAX
6,9 Millionen Aktien im Wert von 74 Millionen Dollar, 11,8 Prozent. Sanofi vermarktet den Corona-Impfstoff von Novavax und kann ihn mit eigenen Grippeimpfstoffen kombinieren.
Korsana Biosciences – US-Handelssymbol KRSA
2,0 Millionen Aktien im Wert von 64 Millionen Dollar, 10,1 Prozent, neu im Depot und gleich die viertgrößte Position.
Ebenfalls neu sind Electra Therapeutics, Attovia Therapeutics, Latigo Biotherapeutics, Scribe Therapeutics und SAB Biotherapeutics. Leicht reduziert wurde nur Odyssey Therapeutics.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Sanofi: ISIN FR0000120578, WKN 920657, Handelssymbol SNW, US-Handelssymbol SNY (ADR)
MeiraGTx: ISIN KYG596651029, US-Handelssymbol MGTX
Inhibrx Biosciences: US-Handelssymbol INBX
Novavax: ISIN US6700024010, US-Handelssymbol NVAX
Korsana Biosciences: US-Handelssymbol KRSA
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