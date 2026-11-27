Der Insmed-Kauf ist nach Blueprint Medicines (9,1 Milliarden Dollar, 2025) und Dynavax (rund 2,2 Milliarden Dollar) der nächste große Zukauf in kurzer Zeit und zugleich der mit Abstand größte. Er passt zur Strategie der neuen Konzernchefin Belén Garijo, die Zukäufe als Teil der Antwort auf das Dupixent-Ende bezeichnet hat. Für die Sanofi-Aktie Prognose zählt deshalb vor allem eine Frage: Reicht Insmed, um die Wachstumslücke zu schließen?

Die Antwort ist nicht eindeutig. Brinsupri wächst schnell, doch die Dynamik lässt nach: Im dritten Quartal legte der Umsatz gegenüber dem zweiten um 29% zu, nach 44% und 49% in den beiden Quartalen zuvor. Insmed schrieb im dritten Quartal mit 0,46 Dollar je Aktie einen größeren Verlust als erwartet, und die Aktie hatte binnen eines Jahres rund 40% verloren, bevor die Übernahmepläne bekannt wurden. Den Aufschlag von 46% muss man vor diesem Hintergrund lesen. Hinzu kommt die Bilanz: Sanofi hat Ratings im AA-Bereich (zuletzt Aa3 bei Moody's, AA bei S&P und Scope) und will sie schützen, doch Analysten sehen laut Medienberichten auch Risiken für die Kreditqualität.