Auslöser des Kurssprungs war die Ankündigung am Dienstag, das US-Biopharmaunternehmen Insmed für rund 41 Milliarden Dollar in bar zu übernehmen, umgerechnet etwa 37,6 Milliarden Euro. Die Sanofi Aktie legte am Dienstag um 9,76% zu und am Mittwoch um weitere 4,89%. Trotz des hohen Preises honorierten Analysten, dass das Management den Blick auf die Zeit nach Dupixent richtet. Das Mittel steht für rund 40% der Konzernumsätze und verliert Anfang des kommenden Jahrzehnts seine Exklusivität. Mit Insmed kommen zwei bereits vermarktete Medikamente ins Haus, darunter Brinsupri.