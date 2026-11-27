Die Sanofi Aktie gehört am Freitagmittag zu den schwächsten Werten im französischen Leitindex: Das Papier verliert 2,11% auf 96,74 Euro und ist damit einer der CAC40 Verlierer, während der Index selbst rund 0,3% im Plus notiert.
Sanofi Aktie nach Insmed-Rally: CAC40 Verlierer nimmt Gewinne mit
Die Sanofi Aktie ist am Mittag CAC40 Verlierer: Nach fünf Gewinntagen in Folge und fast 18% Plus nach dem Insmed-Deal sorgen Gewinnmitnahmen für Druck.
Sanofi Aktie: Gewinnmitnahmen nach fünf Gewinntagen in Folge
Der Rückgang kommt nicht aus heiterem Himmel. Die Sanofi Aktie hatte zuvor fünf Handelstage in Folge zugelegt und dabei rund 17,95% gewonnen. Am Donnerstag schloss das Papier bei 98,83 Euro und näherte sich zwischenzeitlich der Marke von 100 Euro. Nach diesem Lauf nutzen Anleger das Niveau offenbar für Gewinnmitnahmen; Marktbeobachter sprechen von einer logischen Verschnaufpause. Eine neue negative Unternehmensnachricht gibt es nach unseren Recherchen nicht.
Insmed-Übernahme: Der Auslöser der Rally
Auslöser des Kurssprungs war die Ankündigung am Dienstag, das US-Biopharmaunternehmen Insmed für rund 41 Milliarden Dollar in bar zu übernehmen, umgerechnet etwa 37,6 Milliarden Euro. Die Sanofi Aktie legte am Dienstag um 9,76% zu und am Mittwoch um weitere 4,89%. Trotz des hohen Preises honorierten Analysten, dass das Management den Blick auf die Zeit nach Dupixent richtet. Das Mittel steht für rund 40% der Konzernumsätze und verliert Anfang des kommenden Jahrzehnts seine Exklusivität. Mit Insmed kommen zwei bereits vermarktete Medikamente ins Haus, darunter Brinsupri.
Mehrere Analysehäuser reagierten nach dem Deal positiv, auch am Freitagmorgen trafen weitere Einschätzungen ein. Die Sanofi Aktie war damit zeitweise auf ein Jahreshoch ausgebrochen.
Gewinnmitnahmen
Nach knapp 18% Plus in fünf Handelstagen sichern sich kurzfristig orientierte Anleger Teile ihrer Gewinne.
Hoher Preis für Insmed
Der Markt lobt die strategische Weichenstellung, der Kaufpreis von rund 41 Milliarden Dollar bleibt aber ein Diskussionspunkt.
Dupixent-Lücke
Rund 40% der Umsätze hängen an einem Medikament, dessen Exklusivität zum Jahrzehntwechsel endet. Der Zukauf soll diese Lücke schließen.
Auf Basis von Schätzungen liegt die erwartete Dividendenrendite der Sanofi Aktie für 2026 bei 5,00%, das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 9,4. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 117 Milliarden Euro.
CAC40 Verlierer am Mittag im Überblick
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Sanofi
|96,74
|-2,11%
|Pernod Ricard
|69,68
|-1,78%
|Danone
|68,46
|-1,10%
|Bureau Veritas
|31,87
|-0,90%
|Accor
|48,64
|-0,90%
Stand: Freitag, 27. November 2026, Mittag. Kurse in Euro.
Quelle: Euronext Paris
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