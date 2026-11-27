Sanofi Aktie fällt: Euro Stoxx 50 Verlierer nach Insmed-Rally

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:14 2 Min.

Die Sanofi Aktie ist am Mittag der größte Euro Stoxx 50 Verlierer. Nach einer Wochenrally von rund 15% und dem Milliarden-Deal um Insmed nehmen Anleger Gewinne mit, während Analysten die Übernahme gegensätzlich bewerten.

Bild: Wikimedia Commons

Die Sanofi Aktie gehört am Freitagmittag zu den schwächsten Werten im Leitindex: Der Pharmakonzern verliert 2,20% auf 96,66 Euro und führt damit die Liste der Euro Stoxx 50 Verlierer an. Nach einem Anstieg von rund 15% innerhalb einer Woche ziehen Anleger Gewinne ein. Zugleich bewerten zwei Analysehäuser die Aktie nach der Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed gegensätzlich. Der Insmed-Deal löste die Rally aus Auslöser der jüngsten Kursrally war die Ankündigung der Übernahme von Insmed am Dienstag. Sanofi bietet 175 US-Dollar je Aktie in bar, das entspricht einer Bewertung von rund 41 Mrd. US-Dollar oder 37,6 Mrd. Euro. Die Sanofi Aktie legte daraufhin am Dienstag um 5,9% zu und gewann am Mittwoch weitere rund 5%, nachdem RBC das Papier von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft hatte. Am Donnerstag überschritt der Kurs zeitweise erstmals die Marke von 100 Euro. Santander senkt, Deutsche Bank hebt: Analysten uneins Rund um die 100-Euro-Marke gehen die Meinungen auseinander. Santander stufte die Aktie von "Outperform" auf "Neutral" ab und senkte das Kursziel von 106 auf 96 Euro, also nahe an den aktuellen Kurs. Die Deutsche Bank bleibt dagegen bei "Buy" und hob das Ziel von 95 auf 115 Euro an. Beide Anpassungen folgten auf den Insmed-Deal. Technik: Überkauft und weit über den Durchschnitten Sanofi Aktie am Mittag bei 96,66 Euro -2,20% Relative-Stärke-Index (RSI), überkauft 74 Abstand des Kurses zur 50-Tage-Linie 22,5% Abstand des Kurses zur 200-Tage-Linie 24,6% Quelle : Ideal Investisseur, 27.11.2026 Nach dem steilen Anstieg ist die Sanofi Aktie technisch weit von ihren gleitenden Durchschnitten entfernt. Das erhöht die Anfälligkeit für Gewinnmitnahmen. Als nächste Marke im Blick steht der Schlusskurs vom Donnerstag bei rund 98,8 Euro. Operativ läuft es, die Bewertung ist die Frage Fundamental hat Sanofi zuletzt geliefert: Im dritten Quartal wuchs der Konzern zweistellig und hob die Jahresprognose für 2026 an. Im Frühjahr war die Aktie noch bis auf 76,12 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit März 2021. Der Weg von dort bis knapp unter 100 Euro erklärt, warum schon kleine Dämpfer zu spürbaren Abschlägen führen. Risiken im Blick Der Kaufpreis für Insmed entspricht dem Rund-22-Fachen der für 2026 erwarteten Umsätze der beiden zugelassenen Insmed-Medikamente.

Der RSI von 74 deutet auf eine überkaufte Aktie hin.

Santander hat die Aktie nach dem Anstieg abgestuft. Fazit Die Sanofi Aktie ist am Mittag der größte Euro Stoxx 50 Verlierer, weil nach einer Wochenrally von rund 15% Gewinne mitgenommen werden und Analysten die Insmed-Übernahme unterschiedlich einordnen. Eine neue negative Unternehmensmeldung ist nicht bekannt.

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