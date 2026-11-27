Die Sanofi Aktie gehört am Freitagmittag zu den schwächsten Werten im Leitindex: Der Pharmakonzern verliert 2,20% auf 96,66 Euro und führt damit die Liste der Euro Stoxx 50 Verlierer an. Nach einem Anstieg von rund 15% innerhalb einer Woche ziehen Anleger Gewinne ein. Zugleich bewerten zwei Analysehäuser die Aktie nach der Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed gegensätzlich.
Sanofi Aktie fällt: Euro Stoxx 50 Verlierer nach Insmed-Rally
Die Sanofi Aktie ist am Mittag der größte Euro Stoxx 50 Verlierer. Nach einer Wochenrally von rund 15% und dem Milliarden-Deal um Insmed nehmen Anleger Gewinne mit, während Analysten die Übernahme gegensätzlich bewerten.
Der Insmed-Deal löste die Rally aus
Auslöser der jüngsten Kursrally war die Ankündigung der Übernahme von Insmed am Dienstag. Sanofi bietet 175 US-Dollar je Aktie in bar, das entspricht einer Bewertung von rund 41 Mrd. US-Dollar oder 37,6 Mrd. Euro. Die Sanofi Aktie legte daraufhin am Dienstag um 5,9% zu und gewann am Mittwoch weitere rund 5%, nachdem RBC das Papier von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft hatte. Am Donnerstag überschritt der Kurs zeitweise erstmals die Marke von 100 Euro.
Santander senkt, Deutsche Bank hebt: Analysten uneins
Rund um die 100-Euro-Marke gehen die Meinungen auseinander. Santander stufte die Aktie von "Outperform" auf "Neutral" ab und senkte das Kursziel von 106 auf 96 Euro, also nahe an den aktuellen Kurs. Die Deutsche Bank bleibt dagegen bei "Buy" und hob das Ziel von 95 auf 115 Euro an. Beide Anpassungen folgten auf den Insmed-Deal.
Technik: Überkauft und weit über den Durchschnitten
Nach dem steilen Anstieg ist die Sanofi Aktie technisch weit von ihren gleitenden Durchschnitten entfernt. Das erhöht die Anfälligkeit für Gewinnmitnahmen. Als nächste Marke im Blick steht der Schlusskurs vom Donnerstag bei rund 98,8 Euro.
Operativ läuft es, die Bewertung ist die Frage
Fundamental hat Sanofi zuletzt geliefert: Im dritten Quartal wuchs der Konzern zweistellig und hob die Jahresprognose für 2026 an. Im Frühjahr war die Aktie noch bis auf 76,12 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit März 2021. Der Weg von dort bis knapp unter 100 Euro erklärt, warum schon kleine Dämpfer zu spürbaren Abschlägen führen.
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