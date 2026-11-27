Warum ist die Sanofi-Aktie CAC40 Verlierer? Anleger nahmen nach fünf Gewinntagen Gewinne mit, zudem beurteilen Analysten den Insmed-Kauf unterschiedlich. Die Aktie fiel um 1,19 Prozent auf 97,65 Euro.

Was kostet die Insmed-Übernahme? Rund 37,6 Milliarden Euro, laut Reuters 41 Milliarden US-Dollar.