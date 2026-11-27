Die Sanofi-Aktie hat nach einer starken Serie eine Pause eingelegt. Um 17:39 Uhr notierte der Pharmakonzern 1,19 Prozent tiefer bei 97,65 Euro, ein Minus von 1,18 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 98,83 Euro. Mit einem Handelsvolumen von 308 Millionen Euro war Sanofi der umsatzstärkste Wert im Index. Als CAC40 Verlierer steht die Aktie auf Platz drei.
Sanofi-Aktie als CAC40 Verlierer: Gewinnmitnahmen nach fünf Gewinntagen
Die Sanofi-Aktie schließt am Freitag 1,19 % tiefer bei 97,65 Euro und ist CAC40 Verlierer bei hohem Umsatz. Analysten beurteilen den Insmed-Kauf uneinheitlich.
CAC40 Verlierer
Warum die Sanofi-Aktie heute fällt
Der Markt nahm nach fünf Gewinntagen in Folge Gewinne mit. Laut Zonebourse summierte sich das Plus der fünf Handelstage auf 17,95 Prozent. Auslöser war die Übernahme des US-Konzerns Insmed für rund 37,6 Milliarden Euro, die Analysten trotz des hohen Preises als Schritt in die Zeit nach dem Blockbuster Dupixent lobten. Im Schlussbericht nennt Idéal Investisseur zudem uneinheitliche Einstufungen: Die Deutsche Bank hob ihre Bewertung an, Santander stufte die Aktie ab.
Hintergrund
Der Insmed-Deal
Laut Reuters stieg die Sanofi-Aktie in der Vorwoche um 13 Prozent und seit dem Amtsantritt von Konzernchefin Belen Garijo im Mai um 26 Prozent. Die Übernahme von Insmed im Wert von 41 Milliarden US-Dollar hatte die Aktie auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr getrieben. Investoren hoffen, dass sie dem Konzern Zeit verschafft, die Abhängigkeit von Dupixent zu verringern.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sanofi S.A.
- ISIN
- FR0000120578
- WKN
- 920657
- Handelssymbol
- SAN (Euronext Paris)
- US-Symbol
- SNY (NASDAQ)
- Kurs
- 97,65 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:39 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Sanofi-Aktie
Warum ist die Sanofi-Aktie CAC40 Verlierer? Anleger nahmen nach fünf Gewinntagen Gewinne mit, zudem beurteilen Analysten den Insmed-Kauf unterschiedlich. Die Aktie fiel um 1,19 Prozent auf 97,65 Euro.
Was kostet die Insmed-Übernahme? Rund 37,6 Milliarden Euro, laut Reuters 41 Milliarden US-Dollar.
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