Sandoz Aktie: SMI-Verlierer am Abend – vierter Verlusttag in Folge

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:14 2 Min.

Die Sandoz Aktie schließt am Freitag 0,30 Prozent tiefer bei 79,28 Franken und zählt zu den drei größten SMI-Verlierern. Die Erholung vom Morgen hält nicht, der Generikahersteller beendet die Woche unter 80 Franken.

Bild: Sandoz Group AG

Die Sandoz Aktie zählt am Freitagabend zu den drei größten SMI-Verlierern: Das Papier des Basler Generika- und Biosimilar-Herstellers schließt 0,30 Prozent tiefer bei 79,28 Franken. Es ist der vierte Verlusttag in Folge. Der SMI gewinnt 0,42 Prozent auf 14.879,97 Punkte. SMI-Verlierer am Abend Warum die Sandoz Aktie weiter fällt Am Morgen sah es nach einer Wende aus. Sie hielt keine Stunde. Kurz nach Handelsbeginn notierte die Sandoz Aktie 0,58 Prozent höher bei 79,98 Franken, knapp unter der Marke von 80 Franken. Dann setzten erneut Verkäufe ein. Am Nachmittag fiel der Kurs bis auf rund 78,90 Franken, bevor er sich zum Schluss etwas erholte. Einen unternehmensspezifischen Grund nennen die Agenturen nicht. Der Titel leidet unter demselben Muster wie an den Vortagen: Anleger greifen zu den Verlierern unter den Technologie- und Finanzwerten und lassen defensive Aktien liegen. Sandoz Aktie am Freitag -0,30 % Schlusskurs der Sandoz Aktie 79,28 CHF Kurs am Nachmittag (-0,78 %) 78,90 CHF 52-Wochen-Hoch vom 12. November 86,90 CHF Quelle : comdirect (27.11.2026, 17.31 Uhr), finanzen.at, finanzen.ch Sandoz Aktie: 4,5 Prozent Minus seit Montag Am Montag hatte die Sandoz Aktie nach einer positiven Analystenstudie noch 3,11 Prozent auf 83,00 Franken gewonnen. Seitdem ging es an jedem Tag abwärts: am Dienstag deutlich, am Mittwoch leicht, am Donnerstag um 1,78 Prozent, am Freitag um 0,30 Prozent. Zusammen sind das 4,5 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 86,90 Franken ist die Aktie 8,8 Prozent entfernt. Zwei zuversichtliche Studien großer Banken in dieser Woche konnten den Trend nicht drehen. Was die Sandoz Aktie belastet Rotation: Solange Anleger Zykliker und Technologiewerte bevorzugen, fehlt defensiven Titeln die Nachfrage.

Marke von 80 Franken: Der Erholungsversuch vom Morgen ist an dieser Schwelle gescheitert.

Zölle: Die US-Handelsbehörde nennt Pharmazeutika unter den Branchen, die von neuen Zöllen gegen die Schweiz betroffen sein könnten. Ausblick: Wie geht es mit der Sandoz Aktie weiter? Der Kursrückgang sagt mehr über die Stimmung am Markt als über das Geschäft. Sandoz bleibt einer der großen Anbieter im wachsenden Markt für Biosimilars. Der SMI-Verlierer verlor am Freitag immerhin an Tempo: Das Minus war das kleinste der vier Verlusttage seit Dienstag, sieht man vom Mittwoch ab. Stammdaten der Sandoz Aktie Sandoz Group AG: ISIN CH1243598427, WKN A3ETYB, Handelssymbol SDZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SDZNY (OTC-ADR)

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