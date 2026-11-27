Sandoz Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Gegenbewegung nach drei Verlusttagen

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die Sandoz Aktie steigt am Freitagmorgen um 0,58 Prozent auf 79,98 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Einen Tag nach dem Platz am Indexende setzt beim Generikahersteller eine Erholung ein.

Bild: Sandoz Group AG

Die Sandoz Aktie zählt am Freitagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.14 Uhr notiert das Papier des Basler Generika- und Biosimilar-Herstellers 0,58 Prozent höher bei 79,98 Franken. Am Donnerstag war Sandoz mit minus 1,78 Prozent noch der größte Verlierer im Leitindex. Der SMI steigt um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Sandoz Aktie sich erholt Nach drei Tagen mit Verlusten greifen erste Käufer wieder zu. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht, einen eigenen Grund nennen die Agenturen nicht. Die Sandoz Aktie war von Montagabend bis Donnerstagabend von 83,00 auf 79,52 Franken gefallen, ein Minus von gut 4 Prozent. Der Rückgang hatte keinen Auslöser im Unternehmen, sondern folgte der Umschichtung der Anleger in konjunkturabhängige Titel. Auf solche Bewegungen folgt häufig eine technische Gegenreaktion. Sandoz Aktie am Freitagmorgen +0,58 % Kurs der Sandoz Aktie um 09.14 Uhr 79,98 CHF Kursverlust am Donnerstag -1,78 % 52-Wochen-Hoch vom 12. November 86,90 CHF Quelle : comdirect (27.11.2026, 09.14 Uhr), finanzen.ch Sandoz Aktie: Die 80 Franken sind die erste Hürde Mit 79,98 Franken steht die Sandoz Aktie unmittelbar an der Marke von 80 Franken, unter die sie am Donnerstag gefallen war. Auffällig: Sandoz steigt an einem Morgen, an dem andere defensive Titel schwächeln. Nestlé und Givaudan verlieren je 0,72 Prozent. Das spricht dafür, dass bei Sandoz nach dem Rücksetzer gezielt gekauft wird. Zwei Banken hatten sich in dieser Woche positiv zu den Chancen im Markt für Biosimilars geäußert. Was die Sandoz Aktie bremsen kann Rotation: Hält die Vorliebe der Anleger für Zykliker und Technologiewerte an, bleibt der Gegenwind bestehen.

Abstand zum Hoch: Vom 52-Wochen-Hoch bei 86,90 Franken ist die Aktie rund 8 Prozent entfernt.

Zölle: Die US-Handelsbehörde nennt Pharmazeutika unter den Branchen, die von neuen Zöllen gegen die Schweiz betroffen sein könnten. Ausblick: Wie geht es mit der Sandoz Aktie weiter? Für den SMI-Gewinner Sandoz wäre ein Wochenschluss über 80 Franken ein erstes Zeichen der Stabilisierung. Am Geschäft hat sich in dieser Woche nichts geändert. Stammdaten der Sandoz Aktie Sandoz Group AG: ISIN CH1243598427, WKN A3ETYB, Handelssymbol SDZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SDZNY (OTC-ADR)

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