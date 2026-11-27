Die Sandoz Aktie zählt am Freitagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.14 Uhr notiert das Papier des Basler Generika- und Biosimilar-Herstellers 0,58 Prozent höher bei 79,98 Franken. Am Donnerstag war Sandoz mit minus 1,78 Prozent noch der größte Verlierer im Leitindex. Der SMI steigt um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte.
Sandoz Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Gegenbewegung nach drei Verlusttagen
Die Sandoz Aktie steigt am Freitagmorgen um 0,58 Prozent auf 79,98 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Einen Tag nach dem Platz am Indexende setzt beim Generikahersteller eine Erholung ein.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die Sandoz Aktie sich erholt
Nach drei Tagen mit Verlusten greifen erste Käufer wieder zu.
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht, einen eigenen Grund nennen die Agenturen nicht. Die Sandoz Aktie war von Montagabend bis Donnerstagabend von 83,00 auf 79,52 Franken gefallen, ein Minus von gut 4 Prozent. Der Rückgang hatte keinen Auslöser im Unternehmen, sondern folgte der Umschichtung der Anleger in konjunkturabhängige Titel. Auf solche Bewegungen folgt häufig eine technische Gegenreaktion.
Sandoz Aktie: Die 80 Franken sind die erste Hürde
Mit 79,98 Franken steht die Sandoz Aktie unmittelbar an der Marke von 80 Franken, unter die sie am Donnerstag gefallen war. Auffällig: Sandoz steigt an einem Morgen, an dem andere defensive Titel schwächeln. Nestlé und Givaudan verlieren je 0,72 Prozent. Das spricht dafür, dass bei Sandoz nach dem Rücksetzer gezielt gekauft wird. Zwei Banken hatten sich in dieser Woche positiv zu den Chancen im Markt für Biosimilars geäußert.
Ausblick: Wie geht es mit der Sandoz Aktie weiter?
Für den SMI-Gewinner Sandoz wäre ein Wochenschluss über 80 Franken ein erstes Zeichen der Stabilisierung. Am Geschäft hat sich in dieser Woche nichts geändert.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.