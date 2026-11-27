Die Sandisk-Aktie (ISIN: US80004C2008, WKN: A411ZM, Handelssymbol: SNDK, deutsches Kürzel: BW9) ist am Freitag der S&P 500 Gewinner des Tages: Im verkürzten Handel nach Thanksgiving springt sie um 15,63 Prozent auf 85,00 US-Dollar und führt damit die Gewinnerliste im S&P 500 an. Auf einen Gewinner kommen am Black Friday vier Gewinner: Rund 410 Werte im Index liegen im Plus, nur etwa 93 im Minus.
Sandisk-Aktie S&P 500 Gewinner: Spitzenreiter im Black-Friday-Rebound – warum die Speicheraktie um 15,6 Prozent springt
Die Sandisk-Aktie ist am Freitagabend der größte S&P 500 Gewinner des Tages: Mit einem Plus von 15,63 Prozent auf 85,00 US-Dollar führt sie die Erholung der Speicherchip-Werte an. Die Analyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn, die Zahlen und die Risiken.
Die Gründe für den Kursgewinn
Überverkauft, abgestraft, zurückgekauft: warum die Sandisk-Aktie zum Tagessieger wird
Nach einem brutalen November kehrten Anleger nach den Feiertagen in Kauflaune zurück – und griffen zuerst bei dem Papier zu, das am tiefsten gefallen war.
Die Sandisk-Aktie hatte vom Juni-Hoch rund 75 Prozent eingebüßt, weil Anleger ein Überangebot bei Speicherchips, nachgebende NAND-Preise und Zweifel an den KI-Investitionen fürchteten. Am Black Friday drehte die Stimmung: Der Nasdaq 100 legte am Vormittag um rund 2 Prozent zu, Chip- und KI-Werte führten die Erholung an. Sandisk, Micron, Western Digital und Seagate stiegen gemeinsam. Auch der Partner Kioxia gewann in Tokio rund 3,9 Prozent. Eine eigene Unternehmensnachricht für den Tag ist nicht bekannt – es ist eine Erholung nach starker Übertreibung.
Überverkaufte Aktie
Nach dem Absturz vom Juni-Hoch nutzten Anleger die Kurse zum Wiedereinstieg.
Rebound im ganzen Sektor
Micron, Western Digital und Seagate gehören ebenfalls zu den Gewinnern im S&P 500.
Dünner Halbtagshandel
Geringere Umsätze können Kursbewegungen am Black Friday verstärken.
Einordnung
Ein Rebound ist noch keine Trendwende
Operativ läuft es bei Sandisk stark: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erzielte das Unternehmen nach den vorliegenden Berichten einen Umsatz von rund 11 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 378 Prozent, und stellte für das zweite Quartal 12,2 bis 12,6 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Aktie wurde am 19. November im Verhältnis 8:1 geteilt. Entscheidend bleibt, ob die Preise für Flash-Speicher stabil bleiben: Das Geschäft schwankt stark mit dem NAND-Preis.
Häufige Fragen zur Sandisk-Aktie
Warum ist die Sandisk-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Anleger kauften nach dem Kurseinbruch im November die überverkauften Speicherchip-Werte. Sandisk legte im laufenden Handel um 15,63 Prozent auf 85,00 US-Dollar zu.
Wie lauten ISIN und WKN der Sandisk-Aktie?
Die ISIN lautet US80004C2008, die WKN A411ZM. Das Handelssymbol ist SNDK, das deutsche Kürzel BW9.
Ist der Kurs ein Schlusskurs?
Nein. Die Angaben stammen aus dem laufenden Handel am verkürzten Black Friday und beziehen sich auf den Vergleich zum Mittwochsschluss.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.