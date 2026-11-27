Warum ist die Sandisk-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Anleger kauften nach dem Kurseinbruch im November die überverkauften Speicherchip-Werte. Sandisk legte im laufenden Handel um 15,63 Prozent auf 85,00 US-Dollar zu.

Wie lauten ISIN und WKN der Sandisk-Aktie?

Die ISIN lautet US80004C2008, die WKN A411ZM. Das Handelssymbol ist SNDK, das deutsche Kürzel BW9.

Ist der Kurs ein Schlusskurs?

Nein. Die Angaben stammen aus dem laufenden Handel am verkürzten Black Friday und beziehen sich auf den Vergleich zum Mittwochsschluss.