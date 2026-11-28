Wie stark stieg die Sandisk Aktie am Freitag?

Um 15,96 Prozent auf 85,36 Dollar.

Wie weit liegt sie unter ihrem Hoch?

Rund 71 Prozent unter dem Rekord vom Juni 2026.

Gab es einen Aktiensplit?

Ja, am 19. November im Verhältnis acht zu eins.