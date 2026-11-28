Kaum eine Aktie ist in diesem Jahr so hoch gestiegen und so tief gefallen wie Sandisk. Nach einem Absturz von rund 70 Prozent seit dem Rekord im Juni erlebte der Speicherchip-Hersteller am Black Friday eine kräftige Gegenbewegung. Die Sandisk Aktie schloss mit einem Plus von 15,96 Prozent bei 85,36 Dollar und war damit einer der größten Gewinner an der Wall Street.
Sandisk Aktie: Plus 16 Prozent an einem Tag – Erholungsrally oder Totenkatzensprung?
Nach einem Absturz um rund 70 Prozent seit Juni springt die Sandisk Aktie am Black Friday kräftig an. Speicherwerte erholen sich, die Bewertung ist niedrig. Doch die Risiken bleiben enorm.
Sandisk Corporation · ISIN: US80004C2008 · WKN: A411ZM · Handelssymbol: BW9 · US-Handelssymbol: SNDK
Der Freitag
Speicherwerte auf Erholungskurs
Die Sandisk Aktie stieg am verkürzten Black-Friday-Handel um 15,96 Prozent auf 85,36 Dollar, bei einem Volumen von rund 94,6 Millionen Aktien. Auch andere Speicher- und Speichermedienwerte legten zu, nachdem der KI-getriebene Ausverkauf der vergangenen Wochen die Branche schwer getroffen hatte. Rückenwind kam zudem von einer Vorführung des japanischen Speicherherstellers Kioxia, der eine Flash-Speicherlösung mit 1,1 Petabyte für ein KI-Rack zeigte. Analysten werten die Bewegung allerdings vor allem als technische Erholung aus überverkauften Niveaus.
Ein Tagesplus von 16 Prozent nach einem Minus von 70 Prozent ist noch keine Trendwende. Für die Sandisk Aktie zählt, ob sich die Nachfrage nach Speicher für KI-Rechenzentren in den Zahlen bestätigt.
Die Rechnung
Noch weit vom Hoch entfernt
Trotz des Sprungs liegt die Sandisk Aktie rund 41 Prozent unter ihrem Niveau von Ende Oktober. Um diesen Verlust aufzuholen, wäre ein Plus von etwa 69 Prozent nötig. Am 19. November hatte Sandisk einen Aktiensplit im Verhältnis acht zu eins vollzogen. Anleger blicken nun auf die Zahlen des Konkurrenten Micron Technology (ISIN: US5951121038 · WKN: 869020 · Handelssymbol: MTE · US-Handelssymbol: MU) im Dezember und auf die Preisentwicklung bei NAND-Speicher.
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie
Wie stark stieg die Sandisk Aktie am Freitag?
Um 15,96 Prozent auf 85,36 Dollar.
Wie weit liegt sie unter ihrem Hoch?
Rund 71 Prozent unter dem Rekord vom Juni 2026.
Gab es einen Aktiensplit?
Ja, am 19. November im Verhältnis acht zu eins.
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