Die Sandisk Aktie (ISIN: US80004C2008, WKN: A411ZM, US-Handelssymbol: SNDK) gehört zu den Nasdaq100 Verlierern des Mittwochs, 25. November 2026. Der Flash-Speicherhersteller verliert 4,34 Dollar oder 5,57 Prozent auf 73,61 Dollar. Am Freitag zeigt die Vorbörse eine Gegenbewegung: Gegen 10:20 Uhr steht die Sandisk Aktie laut comdirect 11,13 Prozent höher bei 81,80 Dollar.
Sandisk Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 5,6 Prozent – Speicherwerte unter Druck
Die Sandisk Aktie schließt am Mittwoch 5,57 Prozent tiefer bei 73,61 Dollar und zählt zu den größten Nasdaq100 Verlierern. Speicherwerte standen im Ausverkauf besonders im Fokus, am Freitag deutet die Vorbörse eine Erholung an.
Kursgrund
Warum die Sandisk Aktie am Mittwoch fiel
Ein Unternehmensereignis gab es nicht. Marktberichten zufolge blieben Speicherwerte am Mittwoch unter Druck: Der Halbleiterindex SOX fiel am Vormittag um mehr als 6 Prozent, besonders hart traf es Micron und die Sandisk Aktie. Zum Handelsschluss erholte sich der breite Markt zwar, die Speicherwerte aber kaum. Dahinter steht die Frage, ob die Investitionen in KI-Rechenzentren ihre Erwartungen erfüllen.
Hintergrund
Rekordzahlen, aber hohe Erwartungen
Sandisk meldete für das erste Geschäftsquartal 2027 einen Umsatz von 11 Milliarden Dollar, ein Plus von 378 Prozent. Für das zweite Quartal stellt das Unternehmen 12,2 bis 12,6 Milliarden Dollar in Aussicht. Zugleich sank laut Counterpoint Research der weltweite NAND-Umsatzanteil im zweiten Quartal 2026 auf 11 Prozent, nach 13 Prozent im Vorquartal.
Wichtig für den Vergleich: Sandisk hat einen Aktiensplit im Verhältnis acht zu eins vollzogen, der Handel auf splitbereinigter Basis begann Berichten zufolge am 20. November. Auf Sicht von drei Monaten steht für die Sandisk Aktie laut Börsendaten dennoch ein Minus von rund 58 Prozent.
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie
Warum ist die Sandisk Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Speicherwerte gerieten am Mittwoch im KI-Ausverkauf unter Druck, ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hat die Sandisk Aktie geschlossen?
Bei 73,61 Dollar, ein Minus von 5,57 Prozent.
Wie geht es am Freitag weiter?
Gegen 10:20 Uhr deutscher Zeit lag die Aktie vorbörslich 11,13 Prozent im Plus bei 81,80 Dollar.
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