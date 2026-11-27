Warum ist die Sandisk Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Speicherwerte gerieten am Mittwoch im KI-Ausverkauf unter Druck, ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.

Wie hat die Sandisk Aktie geschlossen?

Bei 73,61 Dollar, ein Minus von 5,57 Prozent.

Wie geht es am Freitag weiter?

Gegen 10:20 Uhr deutscher Zeit lag die Aktie vorbörslich 11,13 Prozent im Plus bei 81,80 Dollar.