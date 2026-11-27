Warum fällt die SanDisk Aktie so stark?

Anleger fürchten sinkende Preise für Speicherchips, dazu kamen ein enttäuschender Ausblick und der allgemeine KI-Ausverkauf.

Hat SanDisk einen Aktiensplit gemacht?

Ja, im Verhältnis 8 zu 1 im November.

Wie hoch sind die Kundenverpflichtungen?

Rund 88,9 Milliarden Dollar, viele davon mit Mindestpreisen.

Welche ISIN und WKN hat die SanDisk Aktie?

ISIN US80004C2008, WKN A411ZM, Handelssymbol BW9, US-Handelssymbol SNDK.