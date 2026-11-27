Kaum eine Aktie zeigt den Stimmungsumschwung bei KI-Werten so deutlich. Die SanDisk Aktie schloss am Mittwoch 5,6 Prozent tiefer bei 73,61 Dollar und markierte ein neues 52-Wochen-Tief. In einem Monat hat sich der Kurs etwa halbiert, seit dem Hoch im Juni hat er rund 75 Prozent verloren, bereinigt um den Aktiensplit. SanDisk gehört dennoch zu den meistgesuchten Aktien.
SanDisk Aktie: Minus 75 Prozent vom Hoch – warum trotzdem kein einziger Analyst zum Verkauf rät
Im Juni Börsenstar, im November im freien Fall: Die SanDisk Aktie hat in einem Monat die Hälfte verloren und ein neues 52-Wochen-Tief markiert. Doch die Analysten bleiben erstaunlich gelassen. Die große Analyse: was die Speicherpreise machen, was Kundenverträge über 88,9 Milliarden Dollar bedeuten und wo die Risiken liegen.
Die Stammdaten: Die SanDisk Aktie trägt die ISIN US80004C2008 und die WKN A411ZM. In Deutschland lautet das Handelssymbol BW9, in den USA das US-Handelssymbol SNDK an der Nasdaq.
Der Absturz
Vom Star zum Sorgenkind
Die Abwärtsserie hat mehrere Gründe. Anfang November fiel die Aktie trotz eines Quartalsumsatzes von 11,03 Milliarden Dollar um 17 Prozent, weil der Ausblick enttäuschte. Am ersten Handelstag nach dem Aktiensplit im Verhältnis 8 zu 1 brach sie erneut um 16 Prozent ein. Zuletzt erwartete der Marktforscher TrendForce für 2027 Druck auf die Preise für NAND-Flash-Speicher. Für die SanDisk Aktie ist das der Kern der Sorge: Die Speicherpreise könnten ihren Höhepunkt überschritten haben.
SanDisk wurde wie ein KI-Gewinner bewertet. Jetzt wird es wie ein Speicherhersteller im Zyklus behandelt.
Die Gegenrechnung
Verträge mit Mindestpreisen
Warum rät trotzdem kein Analyst zum Verkauf? SanDisk verweist auf Kundenverpflichtungen von 88,9 Milliarden Dollar. Viele dieser mehrjährigen Verträge enthalten Mindestpreise, die die Margen schützen sollen, auch wenn die Spotpreise fallen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt weit über dem aktuellen Kurs. Das ist eine Einschätzung Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur SanDisk Aktie
Warum fällt die SanDisk Aktie so stark?
Anleger fürchten sinkende Preise für Speicherchips, dazu kamen ein enttäuschender Ausblick und der allgemeine KI-Ausverkauf.
Hat SanDisk einen Aktiensplit gemacht?
Ja, im Verhältnis 8 zu 1 im November.
Wie hoch sind die Kundenverpflichtungen?
Rund 88,9 Milliarden Dollar, viele davon mit Mindestpreisen.
Welche ISIN und WKN hat die SanDisk Aktie?
ISIN US80004C2008, WKN A411ZM, Handelssymbol BW9, US-Handelssymbol SNDK.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.