Warum ist die Samwha-Electric-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Samwha-Electric-Aktie stieg um 26,20 Prozent auf 28.900 Won, weil Anleger auf Energiespeicher und die Stromversorgung von KI-Rechenzentren setzten.

Gab es eine Meldung von Samwha Electric?

Nein. Eine neue Auftragsmeldung oder eine andere Unternehmensnachricht wurde nicht bekannt.