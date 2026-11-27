Die Samwha-Electric-Aktie (ISIN: KR7009470006, KRX-Kürzel: 009470) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den größten KOSPI Composite Index Gewinnern. Der Spezialist für Kondensatoren schloss in Seoul bei 28.900 Won, ein Plus von 26,20 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 22.900 Won. Schon am frühen Nachmittag hatte die Aktie knapp 16 Prozent im Plus gelegen, bis zum Handelsende weitete sie den Gewinn deutlich aus.
Samwha-Electric-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 26,20 Prozent – Kondensatoren für den Stromhunger der KI
Die Samwha-Electric-Aktie gehört am Freitag zu den größten KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Kondensatorhersteller springt um 26,20 Prozent auf 28.900 Won. Gefragt sind Titel rund um Energiespeicher und Stromversorgung von Rechenzentren. Eine eigene Meldung des Unternehmens gab es nicht.
009470009470
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|009470
|—
|—
|—
Marktumfeld
Seoul erholt sich kräftig: Ausländer kaufen für über eine Billion Won
Der KOSPI Composite Index schloss mit einem Plus von 4,34 Prozent bei 4.915,68 Punkten. Ausländische Investoren kauften netto Aktien für rund 1,13 Billionen Won. Getragen wurde die Erholung von der Hoffnung auf eine Ausweitung des staatlichen Marktstabilisierungsfonds und von festeren US-Futures. Besonders gefragt waren Halbleiter, Batteriewerte und Titel rund um die Stromversorgung.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Samwha Electric heute gefragt ist
Auslöser ist ein Branchenthema: Titel rund um Energiespeicher (ESS) und Bauteile für die Stromversorgung zogen am Freitag gemeinsam an. Dahinter steht die Erwartung, dass der Ausbau von KI-Rechenzentren und erneuerbaren Energien hohe Investitionen in Stromnetze und Speicher auslöst. Samwha Electric fertigt unter anderem Doppelschicht- und Hybridkondensatoren, die in solchen Anlagen eingesetzt werden. Koreanische Medien weisen aber darauf hin, dass es keine neue Auftragsmeldung und keine eigene Nachricht des Unternehmens gab.
Energiespeicher im Fokus
ESS- und Stromversorgungswerte gehörten zu den stärksten Gruppen des Tages.
KI braucht Strom
Rechenzentren treiben die Nachfrage nach Bauteilen für eine stabile Stromversorgung.
Starker Gesamtmarkt
Der KOSPI Composite Index gewann 4,34 Prozent.
Häufige Fragen zur Samwha-Electric-Aktie
Warum ist die Samwha-Electric-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?
Die Samwha-Electric-Aktie stieg um 26,20 Prozent auf 28.900 Won, weil Anleger auf Energiespeicher und die Stromversorgung von KI-Rechenzentren setzten.
Gab es eine Meldung von Samwha Electric?
Nein. Eine neue Auftragsmeldung oder eine andere Unternehmensnachricht wurde nicht bekannt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.