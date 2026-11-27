Laut Berichten haben die Behörden zuletzt ein höheres Limit für Aktienrückkäufe angekündigt, und in der kommenden Woche steht ein Treffen zum geplanten Stabilisierungsfonds über 10 Billionen Won an. Dazu kam eine Erholung der Wall Street von einem steilen Frühverlust und die Meldung, dass ein geplanter US-Zoll auf südkoreanische Waren Server, Netzwerk-Switches und Chips offenbar ausnimmt; die Nasdaq-100-Terminkontrakte lagen zeitweise knapp drei Prozent im Plus. Eine Analystin dämpft: Der Anstieg bleibe begrenzt, solange kein neues Geld in den Markt fließe.

Der Hintergrund des Ausverkaufs ist ein Stimmungsumschwung im Speichermarkt. Am 25. November senkte das Marktforschungsinstitut TrendForce laut Berichten seinen Ausblick: Chinesische Cloud-Anbieter kürzen demnach Speicherbestellungen für 2027, die Preisanstiege bei DRAM laufen aus, bei NAND droht ein Abwärtszyklus. Dazu kamen neue US-Zölle auf 16 Handelspartner, Zweifel an den KI-Investitionen, eine Zinserhöhung der Bank of Korea auf 3,25 Prozent und Zwangsverkäufe auf Kredit gekaufter Aktien. Micron verlor binnen eines Monats rund ein Drittel, SanDisk mehr als die Hälfte.