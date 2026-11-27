Die Samsung Electronics Aktie (ISIN KR7005930003, Ticker 005930) hat am Freitag, dem 27. November 2026, kräftig zugelegt: Zum Handelsschluss in Seoul um 15:30 Uhr Ortszeit (07:30 Uhr MEZ) stand die Stammaktie bei 179.100 Won, ein Plus von 4,55 Prozent. Der Leitindex Kospi gewann 4,34 Prozent auf 4.915,68 Punkte, SK Hynix stieg um 5,41 Prozent. Es ist die Gegenbewegung auf den schwersten Absturz des Monats: Am 25. November war der Kospi um 6,16 Prozent eingebrochen. Diese Samsung Aktienanalyse ordnet ein, ob die Erholung Substanz hat.
Samsung Electronics Aktienanalyse: Kospi-Rebound nach dem Crash, Rekordgewinn im Rücken – ist der Speicherzyklus-Schock übertrieben?
Die Samsung Electronics Aktie schloss am 27. November in Seoul bei 179.100 Won, ein Plus von 4,55 Prozent nach dem schwächsten Tag des Monats. Die Samsung Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Rebound steckt, was Zahlen und Analysten sagen und welche Risiken im Speichermarkt bleiben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon (Südkorea)
- ISIN
- KR7005930003
- Ticker
- 005930 (Korea Exchange)
- Rekordschlusskurs
- 317.000 ₩ (29.05.2026)
- Kospi seit Rekord
- rund -46 % (Hoch 22.06.2026: 9.114,55 Punkte)
- Nächster Termin
- Ende Januar 2027: Jahreszahlen und Rückfluss-Programm
Stand: 27.11.2026, Schlusskurse Seoul; Stammaktie von Samsung Electronics
Hinweis zum Kursstand: Alle Kurse in diesem Artikel sind Won-Kurse der Korea Exchange. Der Won notierte um 15:30 Uhr bei rund 1.338 je US-Dollar. Je nach Quelle weicht der Vortagesschluss um etwa 600 Won ab.
Der Rebound
Hoffnung auf mehr Marktstabilisierung der Behörden, Schnäppchenkäufe und stabile US-Futures treiben den Kospi. Ausländer kauften netto 1,13 Billionen Won, Privatanleger verkauften.
Der Absturz davor
Seit Ende Oktober hat die Aktie rund ein Viertel verloren, der Kospi liegt etwa 46 Prozent unter seinem Juni-Rekord.
Die Zahlen
Im dritten Quartal erreichte Samsung 107,4 Billionen Won operatives Ergebnis, fast alles aus der Chipsparte.
Die Sorge
Marktforscher erwarten ein Auslaufen der DRAM-Preisanstiege; chinesische Cloud-Anbieter kürzen laut Berichten Bestellungen für 2027.
Der Rückfluss
Samsung stellt 90 bis 110 Billionen Won für Aktionäre in Aussicht, die Details sollen Ende Januar folgen.
Der Auslöser
Was ist bei der Samsung Aktie passiert?
Nach dem Crash vom 25. November kehrte am Freitag die Kauflaune an die Börse in Seoul zurück, auch weil Behörden stärkere Stützungsmaßnahmen in Aussicht stellten.
Laut Berichten haben die Behörden zuletzt ein höheres Limit für Aktienrückkäufe angekündigt, und in der kommenden Woche steht ein Treffen zum geplanten Stabilisierungsfonds über 10 Billionen Won an. Dazu kam eine Erholung der Wall Street von einem steilen Frühverlust und die Meldung, dass ein geplanter US-Zoll auf südkoreanische Waren Server, Netzwerk-Switches und Chips offenbar ausnimmt; die Nasdaq-100-Terminkontrakte lagen zeitweise knapp drei Prozent im Plus. Eine Analystin dämpft: Der Anstieg bleibe begrenzt, solange kein neues Geld in den Markt fließe.
Der Hintergrund des Ausverkaufs ist ein Stimmungsumschwung im Speichermarkt. Am 25. November senkte das Marktforschungsinstitut TrendForce laut Berichten seinen Ausblick: Chinesische Cloud-Anbieter kürzen demnach Speicherbestellungen für 2027, die Preisanstiege bei DRAM laufen aus, bei NAND droht ein Abwärtszyklus. Dazu kamen neue US-Zölle auf 16 Handelspartner, Zweifel an den KI-Investitionen, eine Zinserhöhung der Bank of Korea auf 3,25 Prozent und Zwangsverkäufe auf Kredit gekaufter Aktien. Micron verlor binnen eines Monats rund ein Drittel, SanDisk mehr als die Hälfte.
|Wert
|Kurs
|Veränderung
|Samsung Electronics
|179.100 ₩
|+4,55 % am 27.11.
|SK Hynix
|1.110.000 ₩
|+5,41 % am 27.11.
|Micron
|585,15 $
|rund -33 % in einem Monat
|SanDisk
|72,63 $
|rund -53 % in einem Monat
|Kospi
|4.915,68 Punkte
|+4,34 % am 27.11.
Samsung und SK Hynix: Schlusskurse Seoul 27.11.2026. Micron und SanDisk: Kurse vom 25.11.2026 in US-Dollar, Monatsveränderung laut Berichten.
Quelle: Handel in Seoul und an der Nasdaq; Berichte, Stand 25./27.11.2026
Das Geschäft
Wie verdient Samsung Electronics mit der Aktie Geld?
Samsung ist Weltmarktführer bei Speicherchips und zugleich Smartphone-, Fernseher- und Displayhersteller. Das Ergebnis hängt inzwischen fast vollständig an der Chipsparte: Von den 107,4 Billionen Won operativem Ergebnis im dritten Quartal 2026 entfielen 106,5 Billionen auf die Sparte Device Solutions. Samsung nennt sich damit das erste Technologieunternehmen mit mehr als 100 Billionen Won operativem Quartalsgewinn. Der Umsatz stieg auf einen Rekord von 195,3 Billionen Won, ein Plus von 14 Prozent zum Vorquartal.
|Bereich
|Umsatz
|Operatives Ergebnis
|Konzern
|195,3
|107,4
|Chips (Device Solutions)
|147,1
|106,5
|Display
|8,0
|1,1
|Mobile und Netzwerke
|37,7
|-0,6
|Fernseher und Haushaltsgeräte
|13,9
|-0,2
Billionen Won. Segmentzahlen laut Quartalsmitteilung vom 29.10.2026 und Telefonkonferenz; Abweichungen durch Rundung möglich.
Quelle: Samsung Electronics, Quartalsmitteilung vom 29.10.2026
Bei den KI-Speichern kommt Samsung voran: Der Umsatz mit HBM4 hat sich im Vergleich zum Vorquartal mehr als verdreifacht und macht laut Telefonkonferenz 60 Prozent des HBM-Umsatzes aus. Das HBM-Volumen für 2027 sei ausverkauft. Die DRAM-Verkaufspreise stiegen im Quartal um rund 20 Prozent. Die Investitionen sollen 2026 bei rund 84,4 Billionen Won liegen, davon 76,8 Billionen in der Chipsparte.
Die Prognose des Unternehmens
Was bedeutet das für die Samsung Aktienprognose?
Eine konkrete Zahlenprognose für das vierte Quartal nennt Samsung nicht. Qualitativ rechnet das Management mit weiter KI-getriebener Nachfrage, zweistelligem Umsatzwachstum bei der Auftragsfertigung und einem begrenzten Plus im Displaygeschäft. Für Aktionäre ist der angekündigte Rückfluss wichtig: Für 2026 erwartet Samsung 90 bis 110 Billionen Won, davon sind 35 Billionen bereits umgesetzt oder bestätigt. Der Rest soll in Dividenden und einen umfangreichen Aktienrückkauf mit Einziehung fließen. Für das dritte Quartal beschloss Samsung 4.601 Won Dividende je Aktie, insgesamt 30 Billionen Won. Das endgültige Programm soll der Vorstand Ende Januar 2027 festlegen.
Die Bewertung
Ist die Samsung Aktie nach dem Absturz günstig?
Eine verlässliche, tagesaktuelle Konsensbewertung liegt uns nicht vor. Eine Überschlagsrechnung zeigt die Dimension: Das Ergebnis je Aktie lag im dritten Quartal bei 11.462 Won; verdoppelt man das vierfach hochgerechnete Rekordquartal nicht, ergäbe sich bei 179.100 Won ein KGV von knapp 4. Das ist ausdrücklich keine Konsensgröße, sondern zeigt nur, wie stark der Markt einen Rückgang der Gewinne im Speicherzyklus einpreist. Auch Analystenhäuser erwarten laut Berichten, dass die Gewinne 2027 stark bleiben, die Preise 2028 aber fallen könnten.
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Samsung Aktie?
Der Konsens der koreanischen Datenanbieter lag am 16. November bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 468.600 Won, damals bei einem Kurs von 196.800 Won; die Zahl ist angesichts der seitherigen Kürzungen veraltet. Morgan Stanley senkte laut Berichten am 9. November sein Ziel um rund 19 Prozent, Goldman Sachs am 22. November um rund 30 Prozent. Hauptgrund: geringere langfristige Margen und die Erwartung fallender DRAM-Preise 2028. Die Zahl der Analysten konnten wir nicht belegen.
|Merkmal
|Wert
|Konsens-Kursziel (16.11.2026)
|ca. 468.600 ₩
|Kurs damals
|196.800 ₩
|Morgan Stanley, Zielkürzung 9.11.
|rund -19 %
|Goldman Sachs, Zielkürzung 22.11.
|rund -30 %
Konsens aus der Zeit vor den jüngsten Kürzungen; Kursziele Dritter sind keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analysten-Konsens, Stand 16.11.2026; Berichte zu Morgan Stanley (09.11.2026) und Goldman Sachs (22.11.2026)
Die Charttechnik
Wie sieht die Samsung Aktienanalyse im Chart aus?
Die Aktie liegt rund 43 Prozent unter ihrem Rekordschluss von 317.000 Won (29. Mai 2026) und etwa 24 Prozent unter dem Niveau von Ende Oktober. Belastbare Werte für Durchschnittslinien und RSI der Won-Aktie liegen uns nicht vor. Beim Kospi gelten die Marken von 6.000 und 5.000 Punkten als gebrochen; zum Rekordhoch von 9.114,55 Punkten (22. Juni) fehlen rund 46 Prozent. Der Rebound vom Freitag macht aus dem Abwärtstrend noch keine Trendwende.
Die Termine
Was sollten Anleger bei der Samsung Aktie jetzt beobachten?
FAQ: Häufige Fragen zur Samsung Aktie
Warum steigt die Samsung Aktie am 27. November? Laut Berichten wegen eines breiten Rebounds nach dem Crash vom 25. November, Hoffnung auf staatliche Stützungsmaßnahmen und stabiler US-Futures.
Wie hoch war der Quartalsgewinn der Samsung Aktie? Das operative Ergebnis im dritten Quartal 2026 lag bei 107,4 Billionen Won, der Umsatz bei 195,3 Billionen Won.
Was ist die Samsung Aktienprognose der Analysten? Der Konsens lag am 16. November bei rund 468.600 Won Kursziel, seitdem haben mehrere Häuser ihre Ziele gekürzt. Das ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Zahlt die Samsung Aktie eine Dividende? Ja, für das dritte Quartal 4.601 Won je Aktie; über den Gesamtrückfluss entscheidet der Vorstand Ende Januar 2027.
Wie riskant ist die Samsung Aktie? Das Ergebnis hängt stark am Speicherzyklus, an Zöllen und am Kospi; die Aktie verlor seit Ende Oktober rund ein Viertel.
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