Wer ist Sanjit Biswas?

Mitgründer und Vorstandschef von Samsara.

Wie viel hat er verkauft?

255.771 Aktien für rund 9,9 Millionen Dollar am 24. und 25. November 2026.

Lief der Verkauf über einen Plan?

Ja. Beide Pläne wurden am 29. September 2025 abgeschlossen.