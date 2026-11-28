Sanjit Biswas hat Samsara mitgegründet und führt den Anbieter von vernetzter Technik für Fuhrparks und Industrie als Vorstandschef. Am 24. und 25. November verkaufte er über zwei Treuhandgesellschaften zusammen 255.771 Aktien für rund 9,9 Millionen Dollar. Für die Samsara Aktie ist das ein beachtlicher Betrag, aber Teil eines lange festgelegten Fahrplans.
Samsara Aktie: Gründer Biswas verkauft für 9,9 Millionen Dollar – in zwei Tagen über zwei Trusts
Samsara-Mitgründer und Vorstandschef Sanjit Biswas hat laut SEC-Meldung am 24. und 25. November über zwei Treuhandgesellschaften knapp 256.000 Aktien für rund 9,9 Millionen Dollar verkauft. Was hinter den Insider Trades steckt und warum die Prozentzahlen in manchen Meldungen täuschen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Samsara Inc.
- Sitz
- San Francisco, Kalifornien
- Handelssymbol
- YL8
- US-Handelssymbol
- IOT (NYSE)
- Vorstandschef
- Sanjit Biswas
- Geschäft
- Vernetzte Betriebsplattform für Fuhrparks und Industrie
Stand: 28.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Samsara-Aktie wird in Deutschland unter dem Handelssymbol YL8 gehandelt, in den USA unter IOT an der New York Stock Exchange.
Die Meldung
Zwei Trusts, zwei Pläne
Laut der Pflichtmeldung verkaufte der Biswas Family Trust 199.871 Aktien für rund 7,71 Millionen Dollar, die Jordan Park Trust Company weitere 55.900 Aktien für rund 2,16 Millionen Dollar. Beide Verkäufe liefen über Handelspläne nach Rule 10b5-1, die am 29. September 2025 abgeschlossen wurden, mehr als ein Jahr vor den Verkäufen.
Einige Finanzportale meldeten, Biswas habe seinen Bestand um 74 bis 93 Prozent reduziert. Das bezieht sich nur auf die kleinen direkt gehaltenen Klasse-A-Positionen nach den einzelnen Verkäufen. Als Gründer hält Biswas den Großteil seiner Beteiligung über weitere Gesellschaften und in stimmrechtsstarken Aktien der Klasse B.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Samsara
Wer ist Sanjit Biswas?
Mitgründer und Vorstandschef von Samsara.
Wie viel hat er verkauft?
255.771 Aktien für rund 9,9 Millionen Dollar am 24. und 25. November 2026.
Lief der Verkauf über einen Plan?
Ja. Beide Pläne wurden am 29. September 2025 abgeschlossen.
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