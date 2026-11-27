Salzgitter Aktie: Die Erholung geht weiter – der Stahlkonzern ist MDAX Gewinner, Aurubis zieht mit nach oben

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:31 2 Min.

Die Salzgitter Aktie steigt am Freitagmorgen um 3,60 Prozent auf 43,72 Euro und gehört zu den größten MDAX Gewinnern. Rohstoffwerte erholen sich weiter von ihren Tiefs. Auch die Beteiligung Aurubis legt zu.

Bild: Holger Zernetsch / Wikimedia Commons

Die Salzgitter Aktie setzt ihre Erholung fort. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Stahlkonzerns bei 43,72 Euro, ein Plus von 1,52 Euro oder 3,60 Prozent. Damit gehört Salzgitter zu den größten MDAX Gewinnern. Auch der Kupferkonzern Aurubis, an dem Salzgitter beteiligt ist, legt 2,62 Prozent zu. Kurs der Salzgitter Aktie am Morgen 43,72 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,60 % Anteil von Salzgitter an Aurubis rund 25 % EBITDA-Prognose 2026 800–875 Mio. EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:04 Uhr; aktiencheck.de; Salzgitter Der Auslöser Warum die Salzgitter Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Salzgitter profitiert von der Erholung der Rohstoffwerte. Laut dpa-AFX war der europäische Rohstoffindex zuvor auf den tiefsten Stand seit Dezember 2025 gefallen und hat sich seither von diesem niedrigen Niveau gelöst. Die kräftigen Gewinne an den Börsen in Asien geben am Freitag zusätzlichen Rückenwind. Für Salzgitter ist Aurubis ein wichtiger Kurstreiber. Am Dienstag hatte der Kupferkonzern nach einer schwachen Prognose fast 15 Prozent verloren, die Salzgitter Aktie brach daraufhin um 12,95 Prozent ein. Seither holen beide Papiere schrittweise auf. Die Fundamentaldaten Stahlgeschäft stärker als der Kurs zeigt Nach neun Monaten lag das EBITDA bei 659,1 Millionen Euro, für das Gesamtjahr hat Salzgitter die Prognose auf 800 bis 875 Millionen Euro angehoben. Vom 52-Wochen-Hoch bei 67,60 Euro ist die Aktie dennoch weit entfernt. Was für die Salzgitter Aktie sprechen könnte EBITDA-Prognose angehoben

Erholung der Rohstoffwerte

Aurubis stabilisiert sich Was Anleger bedenken sollten Abhängigkeit vom Aurubis-Kurs

Zyklischer Stahlmarkt

Weit unter dem Jahreshoch Einordnung der Redaktion: Die Salzgitter Aktie ist MDAX Gewinner im Windschatten der Rohstoffwerte. Die Erholung hängt weiter eng an Aurubis. FAQ Häufige Fragen zur Salzgitter Aktie Warum steigt die Salzgitter Aktie heute?

Rohstoffwerte erholen sich weiter, auch die Beteiligung Aurubis legt zu. Wie viel ist Salzgitter an Aurubis beteiligt?

Rund ein Viertel. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Salzgitter Aktie?

ISIN DE0006202005, WKN 620200. Handelssymbol an deutschen Börsen: SZG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Aurubis: ISIN DE0006766504, WKN 676650, Kürzel NDA. Fazit zur Salzgitter Aktie Die Salzgitter Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner. Rohstoffwerte und Aurubis tragen die Erholung des Stahlkonzerns.

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