Die Salzgitter Aktie setzt ihre Erholung fort. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Stahlkonzerns bei 43,72 Euro, ein Plus von 1,52 Euro oder 3,60 Prozent. Damit gehört Salzgitter zu den größten MDAX Gewinnern. Auch der Kupferkonzern Aurubis, an dem Salzgitter beteiligt ist, legt 2,62 Prozent zu.
Salzgitter Aktie: Die Erholung geht weiter – der Stahlkonzern ist MDAX Gewinner, Aurubis zieht mit nach oben
Die Salzgitter Aktie steigt am Freitagmorgen um 3,60 Prozent auf 43,72 Euro und gehört zu den größten MDAX Gewinnern. Rohstoffwerte erholen sich weiter von ihren Tiefs. Auch die Beteiligung Aurubis legt zu.
Der Auslöser
Warum die Salzgitter Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Salzgitter profitiert von der Erholung der Rohstoffwerte. Laut dpa-AFX war der europäische Rohstoffindex zuvor auf den tiefsten Stand seit Dezember 2025 gefallen und hat sich seither von diesem niedrigen Niveau gelöst. Die kräftigen Gewinne an den Börsen in Asien geben am Freitag zusätzlichen Rückenwind.
Für Salzgitter ist Aurubis ein wichtiger Kurstreiber. Am Dienstag hatte der Kupferkonzern nach einer schwachen Prognose fast 15 Prozent verloren, die Salzgitter Aktie brach daraufhin um 12,95 Prozent ein. Seither holen beide Papiere schrittweise auf.
Die Fundamentaldaten
Stahlgeschäft stärker als der Kurs zeigt
Nach neun Monaten lag das EBITDA bei 659,1 Millionen Euro, für das Gesamtjahr hat Salzgitter die Prognose auf 800 bis 875 Millionen Euro angehoben. Vom 52-Wochen-Hoch bei 67,60 Euro ist die Aktie dennoch weit entfernt.
Einordnung der Redaktion: Die Salzgitter Aktie ist MDAX Gewinner im Windschatten der Rohstoffwerte. Die Erholung hängt weiter eng an Aurubis.
FAQ
Häufige Fragen zur Salzgitter Aktie
Warum steigt die Salzgitter Aktie heute?
Rohstoffwerte erholen sich weiter, auch die Beteiligung Aurubis legt zu.
Wie viel ist Salzgitter an Aurubis beteiligt?
Rund ein Viertel.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Salzgitter Aktie?
ISIN DE0006202005, WKN 620200. Handelssymbol an deutschen Börsen: SZG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Aurubis: ISIN DE0006766504, WKN 676650, Kürzel NDA.
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