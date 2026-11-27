Salzgitter Aktie: 44 Euro zum Wochenschluss – der Stahlkonzern ist MDAX Gewinner, Aurubis zieht kräftig mit

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:05 2 Min.

Die Salzgitter Aktie steigt am Freitag um 4,27 Prozent auf 44,00 Euro und gehört am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Auch die Beteiligung Aurubis legt mehr als 4 Prozent zu. Die Erholung nach dem Schock vom Dienstag geht weiter.

Bild: Holger Zernetsch / Wikimedia Commons

Die Salzgitter Aktie baut ihre Erholung aus. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Stahlkonzerns bei 44,00 Euro, ein Plus von 1,80 Euro oder 4,27 Prozent. Damit gehört Salzgitter am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Die Beteiligung Aurubis steigt zugleich um 4,16 Prozent. Kurs der Salzgitter Aktie am Abend 44,00 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +4,27 % Kursplus der Beteiligung Aurubis +4,16 % EBITDA-Prognose 2026 800–875 Mio. EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; aktiencheck.de; Salzgitter Der Auslöser Warum die Salzgitter Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Salzgitter profitiert von der Erholung der Rohstoffwerte, die laut dpa-AFX zuvor auf den tiefsten Stand seit Dezember 2025 gefallen waren. Schon am Mittag gehörte die Aktie zu den fünf stärksten Werten im MDAX. Rückenwind kommt zudem von der Beteiligung Aurubis, die ebenfalls kräftig zulegt. Am Dienstag hatte die Aktie ohne eigene Nachricht 12,95 Prozent verloren, weil der Kupferkonzern Aurubis nach einer schwachen Prognose fast 15 Prozent eingebrochen war. An Aurubis ist Salzgitter mit rund einem Viertel beteiligt. Seither haben beide Papiere einen großen Teil des Verlusts wieder aufgeholt. Die Fundamentaldaten Stahlgeschäft stärker als der Kurs zeigt Nach neun Monaten lag das EBITDA bei 659,1 Millionen Euro, für das Gesamtjahr hat Salzgitter die Prognose auf 800 bis 875 Millionen Euro angehoben. Vom 52-Wochen-Hoch bei 67,60 Euro ist die Aktie dennoch weit entfernt. Was für die Salzgitter Aktie sprechen könnte EBITDA-Prognose angehoben

Aurubis erholt sich

Rohstoffwerte gefragt Was Anleger bedenken sollten Abhängigkeit vom Aurubis-Kurs

Zyklischer Stahlmarkt

Weit unter dem Jahreshoch Einordnung der Redaktion: Die Salzgitter Aktie ist MDAX Gewinner und hat den Aurubis-Schock zu einem großen Teil verdaut. Die Zahlen von Aurubis am 2. Dezember sind auch für Salzgitter wichtig. FAQ Häufige Fragen zur Salzgitter Aktie Warum steigt die Salzgitter Aktie heute?

Rohstoffwerte erholen sich, die Beteiligung Aurubis legt kräftig zu. Wie viel ist Salzgitter an Aurubis beteiligt?

Rund ein Viertel. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Salzgitter Aktie?

ISIN DE0006202005, WKN 620200. Handelssymbol an deutschen Börsen: SZG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Aurubis: ISIN DE0006766504, WKN 676650, Kürzel NDA. Fazit zur Salzgitter Aktie Die Salzgitter Aktie ist am Abend einer der größten MDAX Gewinner und schließt bei 44 Euro. Rohstoffwerte und Aurubis tragen den Stahlkonzern.

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