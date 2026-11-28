Salzgitter Aktie: Gewinn vervielfacht, Kurs um 13 Prozent eingebrochen – wie eine Beteiligung dem Stahlkonzern die Woche verdarb

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 17:28 3 Min.

Salzgitter meldet starke Neunmonatszahlen und stürzt einen Tag später ab. Schuld ist die Gewinnwarnung der Kupferbeteiligung. Am Freitag erholt sich die Salzgitter Aktie.

Bild: Holger Zernetsch / Wikimedia Commons (gemeinfrei)

Am Montag feierte Salzgitter das beste Neunmonatsergebnis seit Jahren. Am Dienstag verlor die Aktie 13,4 Prozent. Dazwischen lag eine Nachricht, die mit dem eigenen Stahlgeschäft nichts zu tun hat. Am Freitag, 27. November 2026, notierte die Salzgitter Aktie auf Xetra am Nachmittag bei 43,82 Euro, 3,8 Prozent über dem Vortagsschluss von 42,20 Euro. Salzgitter AG · ISIN: DE0006202005 · WKN: 620200 · Handelssymbol: SZG · US-Handelssymbol: SZGPY Aurubis AG · ISIN: DE0006766504 · WKN: 676650 · Handelssymbol: NDA · US-Handelssymbol: AIAGY EBITDA nach neun Monaten (Vorjahr 224,0 Mio. €) 659,1 Mio. € Kurseinbruch am 24. November −13,4 % Ergebnis vor Steuern (Vorjahr −72,7 Mio. €) 353,5 Mio. € EBITDA-Prognose für 2026 800–875 Mio. € Quelle : Salzgitter, Neunmonatsbericht 2026; Xetra-Kursdaten bis 27. November 2026 Der Einbruch Die Warnung kam aus Hamburg Salzgitter ist Großaktionär des Kupferkonzerns Aurubis. Als dieser am Dienstag seinen Ausblick senkte, traf es den Anteilseigner härter als die Beteiligung selbst: Die Salzgitter Aktie fiel um 13,4 Prozent auf 40,40 Euro, den tiefsten Stand seit April. Charttechniker sprechen von einer vollendeten Toppbildung. Am Donnerstag setzte die Gegenbewegung ein. Mit anziehenden Metallpreisen erholten sich Rohstoff- und Stahlwerte auf breiter Front, Salzgitter gewann 3,38 Prozent. Am Freitag ging es weiter aufwärts, im Hoch bis 44,52 Euro. Vom Montagsschluss bei 46,64 Euro ist der Kurs trotzdem noch ein gutes Stück entfernt. Das Geschäft Im Stahl läuft es besser als lange Operativ hat Salzgitter einen bemerkenswerten Schwenk geschafft. Das EBITDA stieg in den ersten neun Monaten auf 659,1 Millionen Euro, fast das Dreifache des Vorjahreswerts. Das Ergebnis vor Steuern drehte von minus 72,7 auf plus 353,5 Millionen Euro. Das Sparprogramm P28 brachte bereits nachhaltige Effekte von 146 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern unverändert ein EBITDA von 800 bis 875 Millionen Euro. Die Unsicherheit liegt in der Frage, wie stark der gesenkte Ausblick der Beteiligung auf das Konzernergebnis durchschlägt. Hinzu kommen die bekannten Themen der Branche: Importdruck, Energiekosten und die milliardenschwere Umstellung auf klimafreundlichere Stahlerzeugung, für die der Vorstandschef verlässliche politische Zusagen über mehrere Wahlperioden fordert. Was für die Salzgitter Aktie spricht Stark verbessertes Ergebnis, bestätigte Jahresprognose, greifendes Sparprogramm und eine Erholung nach dem Kurssturz. Was dagegen spricht Gesenkter Ausblick der Kupferbeteiligung, angeschlagener Chart, Importdruck und hohe Investitionen in die Transformation. Häufige Fragen zur Salzgitter Aktie Wo steht die Salzgitter Aktie?

Am 27. November 2026 notierte sie auf Xetra am Nachmittag bei 43,82 Euro; der Vortagsschluss lag bei 42,20 Euro. Warum ist sie am Dienstag eingebrochen?

Weil die Beteiligung Aurubis ihren Ausblick gesenkt hat. Wie lief das eigene Geschäft?

Das EBITDA stieg nach neun Monaten auf 659,1 Millionen Euro nach 224,0 Millionen Euro im Vorjahr. Fazit: Gute Zahlen, schlechter Zeitpunkt Die Salzgitter Aktie wurde für etwas bestraft, das außerhalb des eigenen Werks passierte. Das Stahlgeschäft hat sich klar verbessert. Wie stark die Beteiligung das Jahresergebnis belastet, ist die offene Rechnung.

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