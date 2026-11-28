Am Montag feierte Salzgitter das beste Neunmonatsergebnis seit Jahren. Am Dienstag verlor die Aktie 13,4 Prozent. Dazwischen lag eine Nachricht, die mit dem eigenen Stahlgeschäft nichts zu tun hat. Am Freitag, 27. November 2026, notierte die Salzgitter Aktie auf Xetra am Nachmittag bei 43,82 Euro, 3,8 Prozent über dem Vortagsschluss von 42,20 Euro.
Salzgitter Aktie: Gewinn vervielfacht, Kurs um 13 Prozent eingebrochen – wie eine Beteiligung dem Stahlkonzern die Woche verdarb
Salzgitter meldet starke Neunmonatszahlen und stürzt einen Tag später ab. Schuld ist die Gewinnwarnung der Kupferbeteiligung. Am Freitag erholt sich die Salzgitter Aktie.
Salzgitter AG · ISIN: DE0006202005 · WKN: 620200 · Handelssymbol: SZG · US-Handelssymbol: SZGPY
Aurubis AG · ISIN: DE0006766504 · WKN: 676650 · Handelssymbol: NDA · US-Handelssymbol: AIAGY
Der Einbruch
Die Warnung kam aus Hamburg
Salzgitter ist Großaktionär des Kupferkonzerns Aurubis. Als dieser am Dienstag seinen Ausblick senkte, traf es den Anteilseigner härter als die Beteiligung selbst: Die Salzgitter Aktie fiel um 13,4 Prozent auf 40,40 Euro, den tiefsten Stand seit April. Charttechniker sprechen von einer vollendeten Toppbildung.
Am Donnerstag setzte die Gegenbewegung ein. Mit anziehenden Metallpreisen erholten sich Rohstoff- und Stahlwerte auf breiter Front, Salzgitter gewann 3,38 Prozent. Am Freitag ging es weiter aufwärts, im Hoch bis 44,52 Euro. Vom Montagsschluss bei 46,64 Euro ist der Kurs trotzdem noch ein gutes Stück entfernt.
Eine Beteiligung, die jahrelang Gewinne beisteuerte, ist diese Woche zur Belastung geworden. Das ändert nichts am Stahlgeschäft – wohl aber an der Summe, die unter dem Strich steht.
Das Geschäft
Im Stahl läuft es besser als lange
Operativ hat Salzgitter einen bemerkenswerten Schwenk geschafft. Das EBITDA stieg in den ersten neun Monaten auf 659,1 Millionen Euro, fast das Dreifache des Vorjahreswerts. Das Ergebnis vor Steuern drehte von minus 72,7 auf plus 353,5 Millionen Euro. Das Sparprogramm P28 brachte bereits nachhaltige Effekte von 146 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern unverändert ein EBITDA von 800 bis 875 Millionen Euro.
Die Unsicherheit liegt in der Frage, wie stark der gesenkte Ausblick der Beteiligung auf das Konzernergebnis durchschlägt. Hinzu kommen die bekannten Themen der Branche: Importdruck, Energiekosten und die milliardenschwere Umstellung auf klimafreundlichere Stahlerzeugung, für die der Vorstandschef verlässliche politische Zusagen über mehrere Wahlperioden fordert.
Häufige Fragen zur Salzgitter Aktie
Wo steht die Salzgitter Aktie?
Am 27. November 2026 notierte sie auf Xetra am Nachmittag bei 43,82 Euro; der Vortagsschluss lag bei 42,20 Euro.
Warum ist sie am Dienstag eingebrochen?
Weil die Beteiligung Aurubis ihren Ausblick gesenkt hat.
Wie lief das eigene Geschäft?
Das EBITDA stieg nach neun Monaten auf 659,1 Millionen Euro nach 224,0 Millionen Euro im Vorjahr.
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