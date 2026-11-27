Die Salzgitter Aktie setzt ihre Aufholjagd fort. Am Freitagmittag klettert das Papier um 5,02% auf 44,32 Euro und zählt damit zu den größten MDAX Gewinnern. Bereits am Donnerstag hatte der Stahlkonzern rund 4% zugelegt. Damit hat Salzgitter einen großen Teil des Kurssturzes vom Dienstag wieder wettgemacht.
Salzgitter Aktie: Der MDAX Gewinner am Mittag lässt den Aurubis-Schock hinter sich
Die Salzgitter Aktie steigt am Freitagmittag um 5,02% auf 44,32 Euro und gehört zu den größten MDAX Gewinnern. Die Erholung der Rohstoffwerte und die stabilisierte Aurubis-Beteiligung treiben den Stahlkonzern - drei Tage nach dem Absturz um fast 13%.
MDAX Gewinner am Mittag
Warum die Salzgitter Aktie heute steigt
Eine eigene Nachricht von Salzgitter gibt es nicht. Die Salzgitter Aktie profitiert von zwei Entwicklungen: der Erholung der Rohstoffwerte und der Stabilisierung der Aurubis-Aktie, an der Salzgitter rund 25% hält.
Rohstoffwerte drehen nach oben
Der europäische Rohstoffsektor war laut dpa-AFX zuletzt auf den tiefsten Stand seit Dezember 2025 gefallen. Nun erholen sich die Werte - auch angetrieben von den kräftigen Kursgewinnen an den asiatischen Börsen und anziehenden Metallpreisen.
Aurubis stabilisiert sich
Die Kupferhütte Aurubis ist für Salzgitter ein wichtiger Kurstreiber. Am Dienstag brach Aurubis nach einer gesenkten Prognose um fast 15% ein. Seitdem erholt sich die Aktie schrittweise - und mit ihr die Salzgitter Aktie.
Breite Marktstärke
Der DAX setzt seine Erholung fort, der MDAX legte am Vormittag um 1,3% auf rund 29.640 Punkte zu. Neben Tech-Werten erholen sich auch Auto- und Rohstoffwerte von ihren jüngsten Tiefs.
Rückblick
Der Aurubis-Schock - und die Gegenbewegung
Wie stark Salzgitter am Schicksal seiner Beteiligung hängt, zeigte sich am Dienstag. Ohne eigene Nachricht verlor die Salzgitter Aktie fast 13% und fiel bis auf 40,40 Euro, am Tag darauf sogar bis 40,00 Euro. Auslöser war allein der Einbruch bei Aurubis.
Seither geht es schrittweise aufwärts. Am Donnerstag schloss die Aktie bei 42,20 Euro, am Freitagmittag notiert sie bei 44,32 Euro. Vom Tief bei 40,00 Euro entspricht das einem Plus von knapp 11%. Charttechnisch hat die Aktie damit die Zone um 43,30 Euro zurückerobert, an der sie im Herbst dreimal Halt gefunden hatte.
Fundamentaldaten
Operativ läuft es - Prognose dreimal angehoben
Das operative Geschäft spricht für Salzgitter. Nach neun Monaten lag das EBITDA bei 659,1 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2026 hob der Konzern die EBITDA-Prognose auf 800 bis 875 Millionen Euro an - bereits zum dritten Mal in diesem Jahr. Der Umsatzausblick blieb bei rund 10 Milliarden Euro. Zum kräftigen Ergebnisanstieg trug auch der höhere Beitrag der Aurubis-Beteiligung bei.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Mittag (27.11.2026)
|44,32 EUR
|Tagesgewinn
|+5,02%
|Tief nach dem Aurubis-Schock
|40,00 EUR
|52-Wochen-Hoch (04.06.2026)
|67,60 EUR
|EBITDA nach neun Monaten
|659,1 Mio. EUR
|EBITDA-Prognose 2026
|800-875 Mio. EUR
|Anteil an Aurubis
|rund 25%
Quelle: Salzgitter; Kurslisten 24.-27.11.2026; aktiencheck.de
Häufige Fragen zur Salzgitter Aktie
Warum steigt die Salzgitter Aktie heute? Die Rohstoffwerte erholen sich, und die Aurubis-Aktie, an der Salzgitter rund ein Viertel hält, stabilisiert sich nach ihrem Einbruch vom Dienstag.
Warum ist die Salzgitter Aktie am Dienstag so stark gefallen? Aurubis hatte seine Prognose gesenkt und brach um fast 15% ein. Da Salzgitter rund 25% an Aurubis hält, verlor auch die Salzgitter Aktie fast 13%.
Wie läuft das Geschäft von Salzgitter? Gut. Der Konzern hat seine EBITDA-Prognose für 2026 auf 800 bis 875 Millionen Euro angehoben.
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