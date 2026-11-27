Wie stark Salzgitter am Schicksal seiner Beteiligung hängt, zeigte sich am Dienstag. Ohne eigene Nachricht verlor die Salzgitter Aktie fast 13% und fiel bis auf 40,40 Euro, am Tag darauf sogar bis 40,00 Euro. Auslöser war allein der Einbruch bei Aurubis.

Seither geht es schrittweise aufwärts. Am Donnerstag schloss die Aktie bei 42,20 Euro, am Freitagmittag notiert sie bei 44,32 Euro. Vom Tief bei 40,00 Euro entspricht das einem Plus von knapp 11%. Charttechnisch hat die Aktie damit die Zone um 43,30 Euro zurückerobert, an der sie im Herbst dreimal Halt gefunden hatte.