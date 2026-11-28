Wie schloss die Salesforce Aktie am Freitag?

Bei 198,21 Dollar, ein Plus von 0,51 Prozent.

Wann kommen die Quartalszahlen?

Am 2. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.

Warum stand die Aktie zuletzt unter Druck?

Wegen der Sorge, dass KI-Agenten das Geschäft klassischer Softwareanbieter angreifen.