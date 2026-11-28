Für Salesforce wird es ernst. Am Mittwoch, dem 2. Dezember, legt der Softwarekonzern nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vor – mitten in einer Phase, in der Anleger an der Zukunft klassischer Unternehmenssoftware zweifeln. Am Black Friday stieg die Salesforce Aktie um 0,51 Prozent auf 198,21 Dollar.
Salesforce Aktie: Zahlen am 2. Dezember – kann der Software-Riese die KI-Angst vertreiben?
Kursrutsch im Software-Ausverkauf, herabgestufte Bonität, Sorge vor KI-Agenten der Konkurrenz. In wenigen Tagen legt Salesforce Quartalszahlen vor. Was für die Salesforce Aktie auf dem Spiel steht.
Salesforce, Inc. · ISIN: US79466L3024 · WKN: A0B87V · Handelssymbol: FOO · US-Handelssymbol: CRM
Die Lage
Software unter Generalverdacht
Im jüngsten Ausverkauf von Softwarewerten verlor die Salesforce Aktie an einem einzigen Tag 9,5 Prozent. Anleger sorgen sich, dass KI-Agenten neuer Wettbewerber das Geschäft etablierter Softwareanbieter angreifen. Hinzu kamen Berichte über Stellenkürzungen und strengere interne Budgets für KI-Ausgaben. Die Ratingagentur S&P stufte Salesforce von A+ auf A herab.
Salesforce will mit seiner Plattform Agentforce selbst zum Anbieter von KI-Agenten werden. Für die Salesforce Aktie zählt am 2. Dezember der Beleg, dass Kunden dafür bezahlen.
Der Termin
Worauf Anleger am Mittwoch achten
Im Mittelpunkt stehen das Umsatzwachstum, die vertraglich gesicherten künftigen Erlöse und Angaben zur Nutzung von Agentforce und der Datenplattform des Konzerns. Im Vorjahresquartal hatte Salesforce 10,3 Milliarden Dollar umgesetzt und die Jahresprognose angehoben. Die Telefonkonferenz beginnt am Mittwoch um 17 Uhr New Yorker Zeit.
Häufige Fragen zur Salesforce Aktie
Wie schloss die Salesforce Aktie am Freitag?
Bei 198,21 Dollar, ein Plus von 0,51 Prozent.
Wann kommen die Quartalszahlen?
Am 2. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.
Warum stand die Aktie zuletzt unter Druck?
Wegen der Sorge, dass KI-Agenten das Geschäft klassischer Softwareanbieter angreifen.
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