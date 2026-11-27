Salesforce-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 8: Software-Erholung trotz KI-Sorgen

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:59 2 Min.

Die Salesforce-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 1,47 % auf 200,10 US-Dollar und gehört zu den Dow Jones Gewinnern. Anleger greifen bei Softwarewerten zu, die zuletzt unter KI-Ängsten litten.

Bild: Salesforce, Inc.

Die Salesforce-Aktie (ISIN US79466L3024, WKN A0B87V, Symbol FOO, US-Symbol CRM) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Softwarekonzern um 2,89 US-Dollar beziehungsweise 1,47 % auf 200,10 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 197,21 US-Dollar geschlossen. Salesforce-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 8 +1,47 % Kurs um 15:32 Uhr 200,10 USD Tagesverlust am 29. Oktober -4,63 % Kurs-Umsatz-Verhältnis laut Motley Fool/Nasdaq (zuletzt) 5,3 Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; Trading Economics; Zacks Dow Jones Gewinner Nr. 8 Warum die Salesforce-Aktie zulegt Eine neue Unternehmensmeldung von Salesforce gibt es nicht. Die Salesforce-Aktie profitiert vom Marktumfeld. 01 Erholung bei Software 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Nach dem Ausverkauf bei KI-nahen Werten am Mittwoch greifen Anleger wieder zu. 02 Schwacher Oktober Am 29. Oktober gehörte Salesforce laut Trading Economics mit minus 4,63 % zu den größten Dow-Verlierern, nachdem Alphabet nach Quartalszahlen um mehr als 12 % eingebrochen war. 03 KI als Chance und Risiko Mit Agentforce baut Salesforce KI-Agenten für Vertrieb und Service aus. Analysten sorgen sich zugleich, dass KI-Werkzeuge Lizenzen pro Nutzer unter Druck setzen könnten. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn. Einordnung Günstig, aber unter Beobachtung Die Salesforce-Aktie hat sich 2026 deutlich schwächer entwickelt als der Gesamtmarkt. Das Papier gilt im Vergleich zur Branche als günstig bewertet, doch bleibt unklar, ob Agentforce das Wachstum spürbar beschleunigt. Entscheidend wird der nächste Quartalsbericht. Was für die Salesforce-Aktie spricht Wachsendes Geschäft mit KI-Agenten (Agentforce).

Vergleichsweise niedrige Bewertung.

Erholung bei Softwarewerten. Was gegen die Salesforce-Aktie spricht KI-Werkzeuge könnten das Lizenzmodell pro Nutzer unter Druck setzen.

Wachstum hat sich bisher nicht spürbar beschleunigt.

Starke Kursschwankungen bei KI-Nachrichten. FAQ Häufige Fragen zur Salesforce-Aktie Warum ist die Salesforce-Aktie Dow Jones Gewinner? Softwarewerte erholen sich nach dem Ausverkauf. Eine neue Nachricht von Salesforce gibt es nicht.

Wie hoch steht die Salesforce-Aktie? Laut Indikation bei 200,10 US-Dollar, 1,47 % über dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die Salesforce-Aktie? ISIN US79466L3024, WKN A0B87V. Handelssymbol in Deutschland FOO, in den USA CRM (NYSE). Steckbrief Unternehmen Salesforce, Inc. ISIN US79466L3024 WKN A0B87V Handelssymbol FOO US-Handelssymbol CRM (NYSE) Kurs 200,10 US-Dollar (+1,47 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 8 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: Salesforce-Aktie als Dow Jones Gewinner im Software-Rebound Die Salesforce-Aktie gewinnt mit dem Markt. Das KI-Thema bleibt Chance und Risiko zugleich, der Kurs wartet auf neue Zahlen.

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