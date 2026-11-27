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Salesforce Aktie: Erste Group streicht Kaufempfehlung - Reicht KI für die Aufholjagd?

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:40 2 Min.

Erste Group stuft Salesforce auf "hold" ab, weil Umsatz und operativer Gewinn langsamer wachsen als bei der Konkurrenz.

Bild: Salesforce, inc.

Die Analysten von Erste Group stufen die Salesforce-Aktie (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker: CRM) von "buy" auf "hold" ab. Bei 197,14 USD liege das Papier mit einem Minus von 0,07 USD oder 0,04% nahezu auf Vortagesniveau. Im Mittelpunkt der Salesforce-Aktienanalyse stehe eine Frage, die gerade bei günstig bewerteten Softwareaktien zähle: Wie attraktiv sei ein niedrigerer Preis je Dollar Gewinn, wenn die Konkurrenz ihre Gewinne schneller steigere? Wo Salesforce hinter der Konkurrenz zurückbleibe Analyst Hans Engel sehe Salesforce weiterhin als einen der weltweit führenden Anbieter cloudbasierter Unternehmenssoftware, insbesondere im Kundenbeziehungsmanagement. Die starke Marktposition und das wachsende Angebot rund um Datenmanagement und künstliche Intelligenz dürften dem Konzern helfen, Umsatz und Profitabilität weiter zu steigern. Für das Rating "hold" gebe jedoch der Branchenvergleich den Ausschlag. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn wachse Salesforce langsamer als vergleichbare Unternehmen. Der Rückstand betreffe damit zwei für Aktionäre wichtige Größen: wie viel zusätzliches Geschäft der Konzern gewinne und wie stark der Gewinn aus dem laufenden Betrieb zulege. Warum der Bewertungsabschlag für Erste Group plausibel sei Gemessen am Gewinn sei Salesforce an der Börse günstiger bewertet als die Vergleichsunternehmen. Aus Sicht von Erste Group spiegele dieser Abschlag das geringere Wachstumspotenzial wider. Wer auf eine Annäherung an die Bewertung der Konkurrenz setze, müsse Salesforce also zutrauen, auch beim Wachstum aufzuholen. Hier komme es darauf an, ob die neuen Daten- und KI-Angebote genügend zusätzliches Geschäft brächten, um den Abstand zu verkürzen. Die Erste Group ziehe in ihrer Salesforce-Aktienanalyse deshalb die bisherige Kaufempfehlung zurück. Das neue Rating "hold" lasse die Aussicht auf weiter steigende Erlöse und Gewinne ausdrücklich offen. Für einen Kauf reiche der Bewertungsabschlag aus Sicht der Analysten derzeit jedoch nicht aus. Teile den Artikel mit dem Freund, der bei jedem Rabatt sofort zuschlägt – bei Aktien ist die zweite Frage nach "Wie viel günstiger?" gelegentlich ein paar Dollar wert. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 27. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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