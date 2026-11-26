Warum ist die Saint-Gobain-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Die Saint-Gobain-Aktie stieg mit dem Gesamtmarkt. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wo schloss die Saint-Gobain-Aktie am Donnerstag?

Bei 73,92 Euro in Paris, ein Plus von 2,16 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Saint-Gobain-Aktie?

Die ISIN lautet FR0000125007, die WKN 872087.