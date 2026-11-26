Unauffällig, aber verlässlich. Die Saint-Gobain-Aktie (ISIN: FR0000125007, WKN: 872087, deutsches Handelssymbol: GOB, US-Handelssymbol: CODYY) schließt am Donnerstag 2,16 Prozent höher bei 73,92 Euro und belegt Platz 20 der Eurostoxx50 Gewinner. Am Vormittag hatte sie bei 73,94 Euro gestanden. Der Kurs bewegte sich über den Tag kaum noch.
Saint-Gobain-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 2,2 Prozent – der Baustoffriese schließt Platz 20 ab
Die Saint-Gobain-Aktie beendet den Donnerstag als Eurostoxx50 Gewinner: Der französische Baustoffkonzern schließt 2,16 Prozent höher bei 73,92 Euro. Der Kurs hielt das Niveau vom Vormittag bis zum Schluss. Die Gründe für den Kursgewinn und die Rolle der Zinsen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Saint-Gobain-Aktie mit dem Markt steigt
Der Euro Stoxx 50 schloss am Donnerstag 2,11 Prozent höher. Die Saint-Gobain-Aktie stieg fast genau so stark wie der Index.
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht. Auffällig ist die Vorgeschichte: Schon am Mittwoch, als die Flucht aus KI-Aktien den Markt drückte, lag das Papier zur Mittagszeit 3,73 Prozent im Plus. Ein Hersteller von Glas, Gips und Dämmstoffen hat mit Rechenzentren wenig zu tun. Anleger, die Abstand von Technologiewerten suchten, fanden hier eine Alternative.
Markterholung
Der Euro Stoxx 50 gewann 2,11 Prozent.
Relative Stärke
Schon am Mittwoch stieg die Aktie zeitweise gegen den Markt.
Sanierungsgeschäft
Ein großer Teil des Geschäfts hängt an der Sanierung von Gebäuden.
Häufige Fragen zur Saint-Gobain-Aktie
Warum ist die Saint-Gobain-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die Saint-Gobain-Aktie stieg mit dem Gesamtmarkt. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wo schloss die Saint-Gobain-Aktie am Donnerstag?
Bei 73,92 Euro in Paris, ein Plus von 2,16 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Saint-Gobain-Aktie?
Die ISIN lautet FR0000125007, die WKN 872087.
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