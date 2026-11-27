Die Saint-Gobain-Aktie hat die Woche im Plus beendet. Um 17:35 Uhr notierte der Baustoffkonzern an der Euronext Paris 0,84 Prozent höher bei 74,54 Euro, ein Plus von 0,62 Euro gegenüber dem Vortagesschluss. Als CAC40 Gewinner steht Saint-Gobain auf Platz 15 und schließt damit die Liste der Gewinner dieses Abends.
Saint-Gobain-Aktie als CAC40 Gewinner: Baustoffkonzern zum Wochenschluss im Plus
Die Saint-Gobain-Aktie schließt am Freitag 0,84 % höher bei 74,54 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Der Baustoffkonzern folgt dem freundlichen Markt.
CAC40 Gewinner
Warum die Saint-Gobain-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Saint-Gobain-Aktie profitierte vom freundlichen Markt: Der CAC 40 schloss 0,58 Prozent höher, 30 Werte legten zu. Als zyklischer Wert reagiert der Baustoffkonzern auf Konjunkturstimmung und Zinserwartungen. Die Stützungsmaßnahmen in China und der Anstieg an Asiens Börsen halfen am Morgen der Stimmung.
Steckbrief
- Unternehmen
- Compagnie de Saint-Gobain S.A.
- ISIN
- FR0000125007
- WKN
- 872087
- Handelssymbol
- SGO (Euronext Paris)
- US-Symbol
- CODYY (OTC)
- Kurs
- 74,54 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Saint-Gobain-Aktie
Warum ist die Saint-Gobain-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt war freundlich, die Aktie stieg um 0,84 Prozent auf 74,54 Euro.
Was macht Saint-Gobain? Der Konzern stellt Baustoffe und Bauprodukte her.
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