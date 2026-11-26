Ein guter Tag mit einem kleinen Schönheitsfehler. Die Safran-Aktie (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, deutsches Handelssymbol: SEJ1, US-Handelssymbol: SAFRY) schließt am Donnerstag 2,85 Prozent höher bei 299,20 Euro und bleibt ein Eurostoxx50 Gewinner. Am Vormittag hatte sie mit 302,60 Euro und plus 4,02 Prozent noch auf Platz fünf gelegen. Die Marke von 300 Euro ging im Tagesverlauf knapp wieder verloren.
Safran-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 2,9 Prozent – die 300 Euro hielten nicht bis zum Schluss
Die Safran-Aktie beendet den Donnerstag als Eurostoxx50 Gewinner: Der französische Triebwerkshersteller schließt 2,85 Prozent höher bei 299,20 Euro. Am Vormittag hatte das Papier noch über 300 Euro notiert. Die Gründe für den Kursgewinn und warum ein Teil des Plus verloren ging.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Safran-Aktie steigt, aber nicht mehr so stark
Europas Börsen folgten am Donnerstag der späten Erholung an der Wall Street. Zyklische Industriewerte standen am Morgen weit vorn. Im Tagesverlauf verlagerte sich das Interesse: Autowerte und Banken bauten ihre Gewinne aus, die Luftfahrtwerte gaben einen Teil ab.
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Safran-Aktie hatte in den vergangenen drei Monaten rund 15 Prozent verloren, entsprechend kräftig fiel die Gegenbewegung am Morgen aus. Dass ein Teil davon bis zum Abend abbröckelte, passt zu einer technischen Erholung ohne neue Nachricht.
Markterholung
Der Euro Stoxx 50 schloss 2,11 Prozent im Plus.
Nachholeffekt
Nach rund 15 Prozent Verlust in drei Monaten griffen Anleger zu.
Robustes Geschäft
Safran hat den Ausblick für 2026 bestätigt.
Operativ läuft es. Im dritten Quartal stieg der bereinigte Umsatz um 14,7 Prozent auf 9,0 Milliarden Euro. Das laufende operative Ergebnis soll 2026 bei 6,4 bis 6,5 Milliarden Euro liegen.
Häufige Fragen zur Safran-Aktie
Warum ist die Safran-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die Safran-Aktie profitierte von der Markterholung und holte nach einem schwachen Quartal an der Börse auf.
Wo schloss die Safran-Aktie am Donnerstag?
Bei 299,20 Euro in Paris, ein Plus von 2,85 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Safran-Aktie?
Die ISIN lautet FR0000073272, die WKN 924781.
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