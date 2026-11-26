Warum ist die Safran-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Die Safran-Aktie profitierte von der Markterholung und holte nach einem schwachen Quartal an der Börse auf.

Wo schloss die Safran-Aktie am Donnerstag?

Bei 299,20 Euro in Paris, ein Plus von 2,85 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Safran-Aktie?

Die ISIN lautet FR0000073272, die WKN 924781.