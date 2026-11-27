Die Safran Aktie setzt ihre Erholung fort und gehört am Freitag, 27. November 2026, zu den CAC40 Gewinnern am Mittag. Der französische Triebwerks-, Luftfahrt- und Verteidigungskonzern notiert zur Mittagszeit bei 304,70 Euro, ein Plus von 1,84%. Damit liegt die Safran Aktie auf Rang fünf im Pariser Leitindex, der selbst nur rund 0,4% zulegt.
Safran Aktie: CAC40 Gewinner am Mittag - Triebwerksriese nimmt Kurs auf die 50-Tage-Linie
Die Safran Aktie zählt am Freitagmittag zu den CAC40 Gewinnern. Der Triebwerks- und Ausrüstungskonzern setzt seine Erholung fort und profitiert vom starken Rüstungssektor. Was den Kurs treibt, wo die entscheidenden Marken liegen und welche Risiken bleiben.
Die Gründe für den Kursanstieg
Rüstungswerte im Aufwind
Eine eigene Unternehmensnachricht von Safran gibt es am Freitag nicht. Die Safran Aktie profitiert vom positiven Momentum im europäischen Luftfahrt- und Verteidigungssektor und von der eigenen technischen Erholung.
Der gesamte Sektor ist am Freitag gefragt. Branchenkollege Thales legt nach der Ankündigung exklusiver Verhandlungen über den Kauf des Laserspezialisten Lumibird ebenfalls rund 2% zu, der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall gewann am Vormittag mehr als 3%. Bemerkenswert: Laut der Zeitung La Tribune hatte auch Safran für Lumibird geboten, unterlag aber Thales. Die Anleger scheinen das gelassen zu sehen.
Hinzu kommt die Dynamik der vergangenen Tage. Bereits am Donnerstag war die Safran Aktie um rund 4% gestiegen und hatte dabei den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt zurückerobert. Mit dem Plus am Freitag hat sie im November rund 11% gutgemacht.
Fundamentaldaten
Kräftiges Wachstum, Fokus auf Services
Operativ steht Safran solide da. In den ersten neun Monaten 2026 wuchs der Umsatz um 15,7% auf 26,14 Mrd. Euro. Mit dem am 10. November vorgestellten Dienst FleetLife baut der Konzern das lukrative Servicegeschäft aus: Fluggesellschaften sollen damit Wartungsbedarf ihrer Flotten vorausschauend planen können. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft gilt als wichtigster Ertragsbringer im Triebwerksgeschäft.
Die Analysten trauen der Safran Aktie mehr zu. Das mediane Kursziel liegt nach Daten von Idéal Investisseur bei 345 Euro, rund 13% über dem aktuellen Niveau.
|Marke
|Niveau
|Einordnung
|Gleitender 20-Tage-Durchschnitt
|300,95 €
|zurückerobert
|Gleitender 50-Tage-Durchschnitt
|308,50 €
|nächste Hürde
|Gleitender 200-Tage-Durchschnitt
|315,40 €
|gut 3% über dem Kurs
|Widerstand
|317,00 €
|Zielmarke der Erholung
|Unterstützung
|271,80 €
|Absicherung nach unten
Quelle: Idéal Investisseur, Stand 27.11.2026 mittags
Die Indikatoren zeigen ein ausgeglichenes Bild: Der RSI liegt bei 52 und damit im neutralen Bereich, das MACD-Histogramm ist leicht positiv. Gelingt der Sprung über die 50-Tage-Linie bei 308,50 Euro, rückt der Widerstand bei 317 Euro in den Fokus.
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