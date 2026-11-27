Der gesamte Sektor ist am Freitag gefragt. Branchenkollege Thales legt nach der Ankündigung exklusiver Verhandlungen über den Kauf des Laserspezialisten Lumibird ebenfalls rund 2% zu, der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall gewann am Vormittag mehr als 3%. Bemerkenswert: Laut der Zeitung La Tribune hatte auch Safran für Lumibird geboten, unterlag aber Thales. Die Anleger scheinen das gelassen zu sehen.

Hinzu kommt die Dynamik der vergangenen Tage. Bereits am Donnerstag war die Safran Aktie um rund 4% gestiegen und hatte dabei den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt zurückerobert. Mit dem Plus am Freitag hat sie im November rund 11% gutgemacht.