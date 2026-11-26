Warum ist die Sacyr-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Sacyr-Aktie stieg um 2,39 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie profitierte von der breiten Erholung, im Hintergrund stützen die starken Neun-Monats-Zahlen.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sacyr-Aktie?

Die ISIN lautet ES0182870214, die WKN 853624. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel VHM gehandelt, in den USA unter SYRVF (OTC).

Wie stark ist die Sacyr-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die Sacyr-Aktie schloss bei 4,108 Euro und damit 2,39 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (4,01 Euro).

Wie hat sich der Gewinn von Sacyr entwickelt?

In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 87 Prozent auf 116 Millionen Euro.