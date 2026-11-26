Die Sacyr-Aktie (ISIN: ES0182870214, WKN: 853624, deutsches Handelssymbol: VHM, US-Handelssymbol: SYRVF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 4,108 Euro und damit 2,39 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Sacyr damit Platz 16. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Sacyr-Aktie IBEX 35 Gewinner: Konzessionsspezialist legt zu – Gewinnsprung im Rücken
Die Sacyr-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 2,39 Prozent auf 4,108 Euro profitiert der Bau- und Konzessionskonzern von der breiten Erholung. Rückenwind geben starke Neun-Monats-Zahlen. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Erholungstag: alle 35 Werte im Plus
Infrastrukturwerte gehörten am Donnerstag zu den Profiteuren der Erholung. Sacyr war mit dabei.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Sacyr-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Donnerstag nicht. Sacyr folgte der breiten Erholung des spanischen Marktes. Im Hintergrund wirken die Neun-Monats-Zahlen nach, die Sacyr Anfang November vorgelegt hatte: Der Nettogewinn stieg um 87 Prozent auf 116 Millionen Euro.
Breite Erholung
Der IBEX 35 stieg um 2,27 Prozent, alle 35 Werte lagen im Plus.
Gewinnsprung
Der Nettogewinn nach neun Monaten stieg um 87 Prozent auf 116 Millionen Euro.
Wachsende Konzessionen
Sacyr Concesiones steigerte den Umsatz um 21 Prozent auf 1.536 Millionen Euro.
Das Unternehmen
Sacyr: Konzessionen als Kerngeschäft
Sacyr mit Sitz in Madrid hat sich vom klassischen Baukonzern zu einem Spezialisten für Infrastrukturkonzessionen entwickelt. Der Konzern betreibt Autobahnen, Krankenhäuser und andere Infrastruktur, vor allem in Spanien, Lateinamerika und Großbritannien. Den Wert seiner Konzessionsplattform beziffert Sacyr auf 4.316 Millionen Euro, neue Projekte aus 2026 noch nicht eingerechnet. In diesem Jahr kamen unter anderem das Ontario Science Centre in Kanada und die Route 57 in Chile hinzu.
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur Sacyr-Aktie
Warum ist die Sacyr-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Sacyr-Aktie stieg um 2,39 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie profitierte von der breiten Erholung, im Hintergrund stützen die starken Neun-Monats-Zahlen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sacyr-Aktie?
Die ISIN lautet ES0182870214, die WKN 853624. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel VHM gehandelt, in den USA unter SYRVF (OTC).
Wie stark ist die Sacyr-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die Sacyr-Aktie schloss bei 4,108 Euro und damit 2,39 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (4,01 Euro).
Wie hat sich der Gewinn von Sacyr entwickelt?
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 87 Prozent auf 116 Millionen Euro.
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