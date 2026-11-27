Warum ist die Sacyr-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Sacyr-Aktie stieg um 2,34 Prozent. Laut Marktberichten bewirbt sich der Konzern um einen Abschnitt der portugiesischen Hochgeschwindigkeitsstrecke im Wert von rund 2,8 Milliarden Euro. Dazu kam die gute Marktstimmung.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sacyr-Aktie?

Die ISIN lautet ES0182870214, die WKN 853624. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel VHM gehandelt, in den USA unter SYRVF (OTC).

Wie stark ist die Sacyr-Aktie am Freitag gestiegen?

Die Sacyr-Aktie schloss bei 4,204 Euro und damit 2,34 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (4,108 Euro).

Wie hat sich der Gewinn von Sacyr entwickelt?

In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 87 Prozent auf 116 Millionen Euro.