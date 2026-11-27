Die Sacyr-Aktie (ISIN: ES0182870214, WKN: 853624, deutsches Handelssymbol: VHM, US-Handelssymbol: SYRVF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 4,204 Euro und damit 2,34 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Sacyr damit Platz sechs. Bereits am Donnerstag hatte Sacyr 2,39 Prozent zugelegt.
Sacyr-Aktie IBEX 35 Gewinner: Konzessionsspezialist legt erneut zu – Milliardenprojekt in Portugal im Blick
Die Sacyr-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 2,34 Prozent auf 4,204 Euro steigt der Infrastrukturkonzern den zweiten Tag in Folge. Sacyr bewirbt sich um einen Abschnitt der portugiesischen Hochgeschwindigkeitsstrecke. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Infrastrukturwerte waren am Freitag gefragt. Die Sacyr-Aktie gehörte zu den stärksten Werten im IBEX 35.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Sacyr-Aktie heute zulegt
Laut Marktberichten bewirbt sich Sacyr um einen Abschnitt der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Lissabon und Porto, der mit rund 2,8 Milliarden Euro bewertet wird. Für einen Konzessionsspezialisten wie Sacyr wäre ein solcher Auftrag ein wichtiger Baustein. Bereits im August hatte eine Jury in einem vorläufigen Bericht empfohlen, den Abschnitt zwischen Oiã und Soure an ein Konsortium mit Sacyr zu vergeben. Dazu kommt die gute Stimmung im Gesamtmarkt.
Portugal-Projekt
Sacyr bewirbt sich um einen Abschnitt im Wert von rund 2,8 Milliarden Euro.
Erfahrung vor Ort
Mit der Tochter Somague ist Sacyr seit Jahrzehnten in Portugal aktiv.
Gute Marktstimmung
Der IBEX 35 schloss auf dem höchsten Stand der Woche.
Das Unternehmen
Sacyr: Konzessionen als Kerngeschäft
Sacyr mit Sitz in Madrid hat sich vom klassischen Baukonzern zu einem Spezialisten für Infrastrukturkonzessionen entwickelt. Der Konzern betreibt Autobahnen, Krankenhäuser und andere Infrastruktur, vor allem in Spanien, Lateinamerika und Großbritannien. Den Wert seiner Konzessionsplattform beziffert Sacyr auf 4.316 Millionen Euro, neue Projekte aus 2026 noch nicht eingerechnet. In diesem Jahr kamen unter anderem das Ontario Science Centre in Kanada und die Route 57 in Chile hinzu.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Sacyr-Aktie
Warum ist die Sacyr-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Sacyr-Aktie stieg um 2,34 Prozent. Laut Marktberichten bewirbt sich der Konzern um einen Abschnitt der portugiesischen Hochgeschwindigkeitsstrecke im Wert von rund 2,8 Milliarden Euro. Dazu kam die gute Marktstimmung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sacyr-Aktie?
Die ISIN lautet ES0182870214, die WKN 853624. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel VHM gehandelt, in den USA unter SYRVF (OTC).
Wie stark ist die Sacyr-Aktie am Freitag gestiegen?
Die Sacyr-Aktie schloss bei 4,204 Euro und damit 2,34 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (4,108 Euro).
Wie hat sich der Gewinn von Sacyr entwickelt?
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 87 Prozent auf 116 Millionen Euro.
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