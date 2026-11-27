Warum ist die Sabadell-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Sabadell-Aktie stieg um 2,24 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Bank folgte der Erholung des Sektors.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sabadell-Aktie?

Die ISIN lautet ES0113860A34, die WKN A0MRD4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BDSB gehandelt, in den USA unter BNDSY (OTC).

Wie stark ist die Sabadell-Aktie am Freitag gestiegen?

Die Sabadell-Aktie schloss bei 3,561 Euro und damit 2,24 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (3,483 Euro).

Welchen Satz der Bankensteuer zahlt Sabadell?

Die Bankensteuer ist progressiv gestaltet und reicht von 1 bis 7 Prozent. Als mittelgroße Bank zahlt Sabadell einen niedrigeren Satz als Santander, BBVA und CaixaBank.