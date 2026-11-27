Die Sabadell-Aktie (ISIN: ES0113860A34, WKN: A0MRD4, deutsches Handelssymbol: BDSB, US-Handelssymbol: BNDSY (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 3,561 Euro und damit 2,24 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Sabadell damit Platz sieben. Bereits am Donnerstag hatte Sabadell 2,74 Prozent zugelegt.
Sabadell-Aktie IBEX 35 Gewinner: Mittelgroße Bank im Aufwind – Bankenrally hält an
Die Sabadell-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 2,24 Prozent auf 3,561 Euro setzt die Bank ihre Erholung fort. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Die spanischen Banken bauten ihre Gewinne am Freitag aus. Die Sabadell-Aktie war mit dabei.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Für die Banken bleibt die Parlamentswahl am Sonntag das große Thema. Die Sondersteuer auf Bankerträge wurde zuletzt per Eilverordnung bis 2027 verlängert. Ob sie danach fortbesteht, hängt nach Einschätzung von Marktbeobachtern auch von der künftigen Regierung ab. Den Höchstsatz zahlen Santander, BBVA und CaixaBank. Alle sechs Bankwerte im IBEX 35 schlossen am Freitag im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Sabadell-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Sabadell folgte der Erholung des Bankensektors. Als mittelgroße Bank zahlt Sabadell einen niedrigeren Satz der progressiven Bankensteuer als die drei Großbanken. Nach unserer Einschätzung profitiert die Aktie vor allem von der besseren Stimmung durch die sinkende Inflation und von den Erwartungen vor der Wahl am Sonntag.
Bankenrally
Alle sechs Bankwerte im IBEX 35 schlossen im Plus.
Inflation sinkt
Die Teuerung fiel im November auf 4,1 Prozent.
Wahl am Sonntag
Die Bankenpolitik könnte sich ändern.
Das Unternehmen
Banco Sabadell: Fokus auf das Spanien-Geschäft
Banco Sabadell stammt aus der gleichnamigen Stadt in Katalonien. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft in Spanien tätig und betreibt ein kleineres Geschäft in Mexiko. Die britische Tochter TSB hat Sabadell an Santander verkauft.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Sabadell-Aktie
Warum ist die Sabadell-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Sabadell-Aktie stieg um 2,24 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Bank folgte der Erholung des Sektors.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sabadell-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113860A34, die WKN A0MRD4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BDSB gehandelt, in den USA unter BNDSY (OTC).
Wie stark ist die Sabadell-Aktie am Freitag gestiegen?
Die Sabadell-Aktie schloss bei 3,561 Euro und damit 2,24 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (3,483 Euro).
Welchen Satz der Bankensteuer zahlt Sabadell?
Die Bankensteuer ist progressiv gestaltet und reicht von 1 bis 7 Prozent. Als mittelgroße Bank zahlt Sabadell einen niedrigeren Satz als Santander, BBVA und CaixaBank.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.