Warum ist die Sabadell-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Sabadell-Aktie steigt um 1,61 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Bank folgt der Erholung des Sektors.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sabadell-Aktie?

Die ISIN lautet ES0113860A34, die WKN A0MRD4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BDSB gehandelt, in den USA unter BNDSY (OTC).

Wie stark steigt die Sabadell-Aktie am Freitagmorgen?

Gegen 9:19 Uhr notierte die Sabadell-Aktie bei 3,539 Euro und damit 1,61 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (3,483 Euro).

Welchen Satz der Bankensteuer zahlt Sabadell?

Die Bankensteuer ist progressiv gestaltet und reicht von 1 bis 7 Prozent. Als mittelgroße Bank zahlt Sabadell einen niedrigeren Satz als Santander, BBVA und CaixaBank.