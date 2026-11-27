Die Sabadell-Aktie (ISIN: ES0113860A34, WKN: A0MRD4, deutsches Handelssymbol: BDSB, US-Handelssymbol: BNDSY (OTC)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 3,539 Euro und damit 1,61 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Sabadell damit Platz neun. Bereits am Donnerstag hatte Sabadell 2,74 Prozent zugelegt.
Sabadell-Aktie IBEX 35 Gewinner: Mittelgroße Bank im Aufwind – Bankenrally hält an
Die Sabadell-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Mit einem Plus von 1,61 Prozent auf 3,539 Euro setzt die Bank ihre Erholung fort. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Zweiter Tag der Erholung: Inflation sinkt, Asien zieht an
Die spanischen Banken bauen ihre Gewinne am Freitag aus. Die Sabadell-Aktie ist mit dabei.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Für die Banken bleibt die Parlamentswahl am Sonntag das große Thema. Die Sondersteuer auf Bankerträge wurde zuletzt per Eilverordnung bis 2027 verlängert. Ob sie danach fortbesteht, hängt nach Einschätzung von Marktbeobachtern auch von der künftigen Regierung ab. Den Höchstsatz zahlen Santander, BBVA und CaixaBank. Die niedrigere Inflation dämpft zugleich die Sorge vor einer schwächeren Konjunktur.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Sabadell-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitagmorgen nicht. Sabadell folgt der Erholung des Bankensektors. Als mittelgroße Bank zahlt Sabadell einen niedrigeren Satz der progressiven Bankensteuer als die drei Großbanken. Nach unserer Einschätzung profitiert die Aktie vor allem von der besseren Stimmung durch die sinkende Inflation und von den Erwartungen vor der Wahl am Sonntag.
Bankenrally
Alle Bankwerte im IBEX 35 legen am Morgen zu.
Inflation sinkt
Die Teuerung fiel im November auf 4,1 Prozent.
Wahl am Sonntag
Die Bankenpolitik könnte sich ändern.
Das Unternehmen
Banco Sabadell: Fokus auf das Spanien-Geschäft
Banco Sabadell stammt aus der gleichnamigen Stadt in Katalonien. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft in Spanien tätig und betreibt ein kleineres Geschäft in Mexiko. Die britische Tochter TSB hat Sabadell an Santander verkauft.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur Sabadell-Aktie
Warum ist die Sabadell-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Sabadell-Aktie steigt um 1,61 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Bank folgt der Erholung des Sektors.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sabadell-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113860A34, die WKN A0MRD4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BDSB gehandelt, in den USA unter BNDSY (OTC).
Wie stark steigt die Sabadell-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die Sabadell-Aktie bei 3,539 Euro und damit 1,61 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (3,483 Euro).
Welchen Satz der Bankensteuer zahlt Sabadell?
Die Bankensteuer ist progressiv gestaltet und reicht von 1 bis 7 Prozent. Als mittelgroße Bank zahlt Sabadell einen niedrigeren Satz als Santander, BBVA und CaixaBank.
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