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RWE Aktie: Gewinn steigt kräftig - Dividende soll auf 1,32 EUR je Aktie klettern

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 09:23 2 Min. Raiffeisen Bank International AG

RWE verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 eine starke Geschäftsentwicklung. Wesentliche Treiber waren die höhere Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie die deutliche Verbesserung im Energiehandel

Bild: RWE AG

Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Das bereinigte EBITDA sei in den ersten neun Monaten um 35% auf EUR 4,6 Mrd. gestiegen. Angetrieben worden sei das Wachstum durch günstigere Windverhältnisse in Europa, die Inbetriebnahme zusätzlicher Wind- und Solaranlagen sowie Batteriespeicher. Das bereinigte Nettoergebnis habe EUR 1,8 Mrd. erreicht, nach EUR 1,3 Mrd. im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe sich damit spürbar von EUR 1,77 auf EUR 2,52 erhöht. Mit Blick auf die Segmente habe insbesondere der Bereich Offshore Wind beim bereinigten EBITDA um EUR 195 Mio. auf EUR 1,1 Mrd. zugelegt. Verbesserte Windbedingungen und erste Stromerträge aus neuen Anlagen hätten diese Entwicklung begründet. Im Segment Onshore Wind/Solar sei das bereinigte EBITDA auf EUR 1,5 Mrd. geklettert, gestützt durch regionale Kapazitätsausweitungen und günstige Wetterverhältnisse. Die flexible Erzeugung habe trotz ausbleibender Sondereffekte des Vorjahres ein EBITDA von EUR 1,3 Mrd. erzielt. Im Energiehandel habe sich die Erholung fortgesetzt und ein bereinigtes EBITDA von EUR 543 Mio. nach EUR 150 Mio. im Vorjahreszeitraum geliefert. Die Investitionen in Höhe von EUR 13,3 Mrd. hätten sich neben dem Ausbau der Windparks und Batteriespeicher auch auf die Erhöhung der Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion konzentriert, um die Strominfrastruktur zu stärken. Ausblick RWE halte an der bisherigen Prognose für das Gesamtjahr 2026 fest und rechne weiterhin mit einem bereinigten EBITDA zwischen EUR 5,75 und 6,35 Mrd. sowie einem bereinigten Nettoergebnis von EUR 1,95 bis 2,45 Mrd. Für den Energiehandel werde aufgrund der starken Entwicklung nun ein Wert über dem bisherigen Korridor von EUR 0,1 bis 0,5 Mrd. erwartet. Die Investitionstätigkeit solle weiter hoch bleiben und die Wachstumsstrategie im Bereich Erneuerbare Energien und Netzausbau vorantreiben. Beim Dividendenvorschlag bekräftige das Unternehmen die Anhebung auf EUR 1,32 je Aktie. Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von RWE lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: Offenlegungen 3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten. Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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