Die RWE Aktie (ISIN DE0007037129, Ticker RWE) schloss den Donnerstag laut Kursliste der Redaktion um 17:29 Uhr MEZ bei 56,78 Euro, ein Plus von 2,42 Prozent, in einem breiten DAX-Erholungstag. Politisch bewegte Anleger vor allem eine Frage: Steigt der Bund beim Netzbetreiber Amprion ein, an dem RWE die Mehrheit hält? Am Morgen hatte das Handelsblatt darüber berichtet, am Vormittag folgte das Dementi. Für den DAX, für Versorgeraktien und für die Finanzierung des Netzausbaus ist die Debatte damit nicht erledigt.
Amprion-Einstieg: Bund dementiert, RWE Aktie bei 56,78 Euro – bleibt die Netz AG trotzdem auf dem Tisch?
Erst meldet das Handelsblatt einen möglichen KfW-Einstieg bei Amprion, dann dementiert die Bundesregierung: „aktuell keine Beteiligung“. Was der Streit um die Stromnetze für die RWE Aktie, Versorgeraktien und den DAX bedeutet.
Der Auslöser
Was wurde gemeldet – und was dementiert?
Binnen weniger Stunden stehen sich am Donnerstag zwei Darstellungen gegenüber: ein Bericht über Überlegungen im Finanzministerium und eine Absage aus Berlin.
Nach Berichten, die sich auf das Handelsblatt stützen (dts/ad-hoc-news, 06:57 Uhr MEZ), erwägt das Bundesfinanzministerium unter Lars Klingbeil (SPD) einen strategischen Staatseinstieg bei Amprion über die staatliche Förderbank KfW. Das Blatt beruft sich auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Genannt werden weder ein Anteil noch eine Summe. Klingbeil habe in der vergangenen Woche die Hauptschaltleitung von Amprion in Brauweiler bei Köln besucht.
Wenig später folgte die Gegendarstellung. Laut Reuters (26.11.2026, über onvista) hieß es im Ministerium am Donnerstag: „Die Bundesregierung plant aktuell keine Beteiligung an Amprion.“ Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte nach Angaben von ad-hoc-news und Berlin Story, es gebe keine konkreten Überlegungen und keine Gespräche mit Anteilseignern oder Geschäftsführung. Wichtig ist das Wort „aktuell“: Es schließt spätere Überlegungen nicht aus.
|Quelle
|Aussage
|Handelsblatt (laut dts, 06:57 Uhr)
|Finanzministerium erwägt KfW-Einstieg, Netz-AG-Idee wieder im Gespräch
|Reuters (26.11.)
|Ministerium: „aktuell keine Beteiligung“
|Wirtschaftsministerium (Sprecher)
|Keine konkreten Überlegungen, keine Gespräche mit Eignern
|RWE, Amprion, Finanzministerium
|Zunächst keine Stellungnahme zum Bericht
Stand 26.11.2026. Uhrzeiten laut den genannten Veröffentlichungen; das Handelsblatt-Original lag der Redaktion nicht vor.
Quelle: dts/ad-hoc-news, Berlin Story, Reuters/onvista, WiWo
Warum ist Amprion für die RWE Aktie wichtig?
Amprion betreibt das Höchstspannungsnetz in Westdeutschland. Größter Anteilseigner ist laut Reuters und WiWo RWE, das seinen Anteil im September auf rund 58 Prozent aufgestockt hat. Käme der Bund über die KfW hinzu, würde RWE nach den Berichten seine Mehrheit wieder verlieren, was man bei RWE kritisch sehe. Konkrete Zahlen zu einem Preis nennt keine Quelle. Für die RWE Aktie gilt daher: Die Beteiligung an Amprion ist ein Teil des Geschäfts, die Börse hat auf den Bericht und das Dementi am Donnerstag nicht eindeutig reagiert; ein belegbarer Kurszusammenhang fehlt. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, die Aktie lag im Zuge der breiten Markterholung im Plus.
Der Hintergrund ist ein größerer politischer Plan. Nach Reuters und WiWo will Klingbeil den früheren Plan einer Netz AG wiederbeleben, in der der Bund die großen Übertragungsnetze bündelt. Ein Insider sagte laut ad-hoc-news, der Bund könne nur dann koordinieren, wenn er sich an allen vier Netzbetreibern beteilige: Amprion, 50Hertz, TenneT und TransnetBW. Beim Betreiber TenneT Germany ist der Bund bereits eingestiegen: Anfang 2026 übernahm er laut Reuters 25,1 Prozent. Amprion wäre damit der einzige der vier Betreiber ohne Bundesbeteiligung. Die Netzausbaukosten werden in den Berichten nur als „milliardenschwer“ bezeichnet.
Was heißt das für Versorgeraktien und den DAX?
Netze sind regulierte Geschäfte mit planbaren Erträgen, zugleich verlangt der Netzausbau hohe Investitionen. Ein staatlicher Miteigentümer könnte Kapital bringen, würde aber Eigentümerrechte verschieben. Für Anleger ist deshalb weniger das einzelne Dementi als die Frage wichtig, wie die Bundesregierung den Ausbau finanzieren will: über private Eigentümer, über staatliche Beteiligungen oder über eine neue Konstruktion wie die Netz AG. Die Haushaltsdebatte der kommenden Tage, in der es um Schulden und Investitionen geht, spielt dabei indirekt eine Rolle.
Neutral betrachtet gibt es Argumente auf beiden Seiten. Befürworter eines Staatseinstiegs verweisen auf Versorgungssicherheit und Finanzierungskraft, Kritiker auf Eingriffe in bestehende Eigentumsverhältnisse und mögliche Kosten für den Bundeshaushalt. aktiencheck.de bewertet die politische Streitfrage nicht.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Wichtig sind drei Dinge: ob Finanz- oder Wirtschaftsministerium ihre Aussage präzisieren, ob RWE oder Amprion Stellung nehmen und ob die Netz AG im Zusammenhang mit der Haushaltsdebatte wieder auftaucht. Der Bundestag soll nach Medienberichten am Freitag den Haushalt 2027 beschließen. Ein Termin für eine Entscheidung zu Amprion ist nicht bekannt.
Häufige Fragen zu Amprion, Netz AG und RWE Aktie
Plant der Bund einen Einstieg bei Amprion? Laut Ministerium aktuell nicht. Das Handelsblatt hatte zuvor berichtet, das Finanzministerium erwäge einen KfW-Einstieg.
Wie viel hält RWE an Amprion? Laut Reuters und WiWo rund 58 Prozent nach der Aufstockung im September.
Was ist die Netz AG? Eine frühere Idee, die großen Übertragungsnetze unter Beteiligung des Bundes zu bündeln. Laut Reuters will Klingbeil sie wiederbeleben; bestätigt ist das nicht.
Wie stand die RWE Aktie am Donnerstag? Bei 56,78 Euro, plus 2,42 Prozent (Xetra, 17:29 Uhr MEZ, Kursliste der Redaktion).
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