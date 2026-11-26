Netze sind regulierte Geschäfte mit planbaren Erträgen, zugleich verlangt der Netzausbau hohe Investitionen. Ein staatlicher Miteigentümer könnte Kapital bringen, würde aber Eigentümerrechte verschieben. Für Anleger ist deshalb weniger das einzelne Dementi als die Frage wichtig, wie die Bundesregierung den Ausbau finanzieren will: über private Eigentümer, über staatliche Beteiligungen oder über eine neue Konstruktion wie die Netz AG. Die Haushaltsdebatte der kommenden Tage, in der es um Schulden und Investitionen geht, spielt dabei indirekt eine Rolle.

Neutral betrachtet gibt es Argumente auf beiden Seiten. Befürworter eines Staatseinstiegs verweisen auf Versorgungssicherheit und Finanzierungskraft, Kritiker auf Eingriffe in bestehende Eigentumsverhältnisse und mögliche Kosten für den Bundeshaushalt. aktiencheck.de bewertet die politische Streitfrage nicht.