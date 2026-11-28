Strom ist der Rohstoff des KI-Zeitalters – und RWE liefert ihn. Der Essener Energiekonzern hat seinen Gewinn in den ersten neun Monaten kräftig gesteigert und erwartet nun ein Ergebnis am oberen Ende seiner Prognose. Am Freitag stieg die RWE Aktie um 0,88 Prozent auf 57,26 Euro.
RWE Aktie: Gewinn plus 35 Prozent, Prognose am oberen Rand – der stille KI-Profiteur aus Essen
4,6 Milliarden Euro operatives Ergebnis nach neun Monaten, neue Gaskraftwerke, wachsender Strombedarf durch Rechenzentren. Die RWE Aktie legte am Freitag zu. Was den Versorger antreibt.
RWE AG · ISIN: DE0007037129 · WKN: 703712 · Handelssymbol: RWE · US-Handelssymbol: RWEOY
Die Zahlen
Ein Jahr über Plan
In den ersten neun Monaten 2026 steigerte RWE das bereinigte EBITDA auf 4,6 Milliarden Euro, nach 3,4 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Nettoergebnis stieg auf 1,8 Milliarden Euro, je Aktie waren es 2,52 Euro. Damit hat RWE laut Finanzvorstand Michael Müller bereits 85 Prozent des für 2026 geplanten Ergebnisses je Aktie erwirtschaftet. Der Konzern erwartet die Jahresergebnisse am oberen Ende der Bandbreiten.
RWE profitiert vom steigenden Strombedarf, ohne selbst KI-Technologie zu bauen. Für die RWE Aktie ist das ein Wachstumstreiber mit vergleichsweise planbaren Erträgen.
Die Projekte
Gaskraftwerke und Partner
Nach Zuschlägen der Bundesnetzagentur will RWE drei wasserstofffähige Gaskraftwerke in Deutschland bauen; die Rendite über die Vertragslaufzeit von 15 Jahren soll bei mehr als 8,5 Prozent jährlich liegen. Bei zwei Offshore-Windprojekten holte RWE einen Finanzinvestor als Partner mit jeweils 50 Prozent an Bord. Zudem steht die Vermarktung von Flächen für Rechenzentren im Fokus.
Häufige Fragen zur RWE Aktie
Wie schloss die RWE Aktie am Freitag?
Bei 57,26 Euro, ein Plus von 0,88 Prozent.
Wie stark wuchs das Ergebnis?
Das bereinigte EBITDA stieg nach neun Monaten um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein bereinigtes EBITDA von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro, erwartet wird das obere Ende.
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