Wie schloss die RWE Aktie am Freitag?

Bei 57,26 Euro, ein Plus von 0,88 Prozent.

Wie stark wuchs das Ergebnis?

Das bereinigte EBITDA stieg nach neun Monaten um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro.

Welche Prognose gilt für 2026?

Ein bereinigtes EBITDA von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro, erwartet wird das obere Ende.