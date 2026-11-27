Was hat RWE beschlossen?

Den Bau von drei wasserstofffähigen Gaskraftwerken in Deutschland.

Was hat es mit Amprion auf sich?

Der Bund prüft laut Handelsblatt einen Einstieg beim Netzbetreiber, an dem RWE der größte Anteilseigner ist.

Was sagen Analysten?

Im Schnitt sehen fünf Häuser 68,50 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die RWE Aktie?

ISIN DE0007037129, WKN 703712, Handelssymbol RWE, US-Handelssymbol RWEOY.