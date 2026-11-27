Die RWE Aktie gehörte am Donnerstag zu den Gewinnern im DAX. Sie stieg um 2,4 Prozent auf 56,76 Euro. Am Dienstag war sie unter die 200-Tage-Linie gerutscht, nun folgt die Gegenbewegung. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 62 Euro aus dem September fehlen noch gut 9 Prozent.
RWE Aktie: Drei neue Gaskraftwerke beschlossen, der Bund schielt auf Amprion – zündet der Versorger jetzt die nächste Stufe?
Plus 2,4 Prozent, wasserstofffähige Kraftwerke final beschlossen, Fortschritte in der Nordsee: Die RWE Aktie meldet sich zurück. Doch sie notiert weiter unter der 200-Tage-Linie. Die große Analyse: Was die Nachrichten bringen und was Analysten erwarten.
Die Stammdaten: Die RWE Aktie trägt die ISIN DE0007037129 und die WKN 703712. In Deutschland lautet das Handelssymbol RWE, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol RWEOY gehandelt.
Die Nachrichten
Kraftwerke, Netze und Nordsee
RWE hat den Bau von drei wasserstofffähigen Gaskraftwerken in Deutschland final beschlossen. Zudem prüft der Bund laut Handelsblatt einen Einstieg beim Netzbetreiber Amprion, an dem RWE der größte Anteilseigner ist. In der Nordsee wurden die ersten Fundamente für das Offshore-Projekt Nordseecluster B verladen. Für die RWE Aktie zeigen die Nachrichten, dass der Umbau zum grünen Versorger vorankommt.
RWE baut gleichzeitig die Kraftwerke der Übergangszeit und die Windparks der Zukunft. Das kostet Geld, schafft aber planbare Erträge.
Die Bewertung
Kursziel über dem Kurs
Im Durchschnitt sehen fünf Analysehäuser ein Kursziel von 68,50 Euro, die Deutsche Bank Research rät zum Kauf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. In den USA steht ein Wechsel an: Der Chef von RWE Americas, Andrew Flanagan, verlässt den Konzern zum Jahresende auf eigenen Wunsch.
Häufige Fragen zur RWE Aktie
Was hat RWE beschlossen?
Den Bau von drei wasserstofffähigen Gaskraftwerken in Deutschland.
Was hat es mit Amprion auf sich?
Der Bund prüft laut Handelsblatt einen Einstieg beim Netzbetreiber, an dem RWE der größte Anteilseigner ist.
Was sagen Analysten?
Im Schnitt sehen fünf Häuser 68,50 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die RWE Aktie?
ISIN DE0007037129, WKN 703712, Handelssymbol RWE, US-Handelssymbol RWEOY.
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