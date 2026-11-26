Warum ist die RWE Aktie heute DAX Gewinner?

RWE hat den Bau von drei wasserstofffähigen Gaskraftwerken beschlossen, der Bund prüft laut Handelsblatt einen Einstieg bei Amprion. Dazu kommt die Markterholung.

Welche ISIN und WKN hat die RWE Aktie?

Die ISIN lautet DE0007037129, die WKN 703712, das Handelssymbol RWE. In den USA wird ein ADR unter RWEOY gehandelt.

Wo baut RWE die neuen Gaskraftwerke?

In Voerde, Weisweiler und Werne in Nordrhein-Westfalen.