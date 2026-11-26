Die RWE Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Handelssymbol: RWE, US-Handelssymbol: RWEOY) zieht im Tagesverlauf an. Am Donnerstagabend steht das Papier des Essener Energiekonzerns bei 56,78 Euro, ein Plus von 2,42 Prozent. Damit gehört RWE zu den DAX Gewinnern am Abend. Vom 52-Wochen-Hoch bei 61,76 Euro ist die RWE-Aktie damit noch rund 8 Prozent entfernt.
RWE Aktie: DAX Gewinner am Abend – Milliarden für neue Gaskraftwerke, Bund schielt auf Amprion, zündet der Versorger jetzt die nächste Stufe?
Die RWE Aktie gehört am Donnerstagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 2,42 Prozent auf 56,78 Euro. Der Essener Energiekonzern hat den Bau von drei wasserstofffähigen Gaskraftwerken final beschlossen, zudem prüft der Bund laut Handelsblatt einen Einstieg beim Netzbetreiber Amprion. Was hinter dem Anstieg der RWE Aktie steckt.
Der Auslöser
Kraftwerke und Netze: warum die RWE Aktie steigt
Aus der Kraftwerksstrategie werden konkrete Investitionen – und in Berlin rückt das Stromnetz in den Fokus.
RWE hat die finale Investitionsentscheidung für drei wasserstofffähige Gas- und Dampfkraftwerke in Voerde, Weisweiler und Werne getroffen, errichten soll sie das spanische Unternehmen Técnicas Reunidas. Die Anlagen mit rund 2,1 Gigawatt Leistung hatten Anfang November Zuschläge der Bundesnetzagentur erhalten und sollen ab 2031 einspringen, wenn Wind und Sonne nicht reichen. Zudem prüft Finanzminister Lars Klingbeil laut Handelsblatt, ob sich der Bund über die KfW am Netzbetreiber Amprion beteiligt, an dem RWE Anteile hält. Hinzu kam die breite Markterholung im DAX.
Neue Gaskraftwerke
Drei wasserstofffähige Anlagen mit 2,1 Gigawatt sind beschlossen.
Amprion im Fokus
Der Bund prüft laut Handelsblatt einen Einstieg.
Prognose am oberen Rand
RWE hat bereits 85 Prozent des geplanten Ergebnisses je Aktie erreicht.
Offshore-Fortschritt
Beim Nordseecluster laufen die nächsten Bauschritte.
Die Fundamentaldaten
Prognose am oberen Rand: RWE verdient kräftig
RWE erwartet für 2026 Ergebnisse am oberen Ende der Prognosespannen: beim bereinigten EBITDA 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro, beim bereinigten Nettoergebnis 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro. Nach neun Monaten hatte der Konzern bereits 85 Prozent des geplanten Ergebnisses je Aktie erwirtschaftet. Der erste Bauabschnitt des Offshore-Windparks Nordseecluster mit 660 Megawatt soll im Frühjahr 2027 vollständig in Betrieb gehen. Fünf Analysehäuser raten laut Börse Express zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 68,50 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
RWE Aktie: 58 Euro als Hürde
Charttechnisch arbeitet die RWE Aktie daran, die wichtigen gleitenden Durchschnitte zurückzuerobern. Die nächste Hürde ist die Zone um 58 Euro, darüber wartet das 52-Wochen-Hoch bei 61,76 Euro. Nach unten bildet der Bereich um 55 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur RWE Aktie
Warum ist die RWE Aktie heute DAX Gewinner?
RWE hat den Bau von drei wasserstofffähigen Gaskraftwerken beschlossen, der Bund prüft laut Handelsblatt einen Einstieg bei Amprion. Dazu kommt die Markterholung.
Welche ISIN und WKN hat die RWE Aktie?
Die ISIN lautet DE0007037129, die WKN 703712, das Handelssymbol RWE. In den USA wird ein ADR unter RWEOY gehandelt.
Wo baut RWE die neuen Gaskraftwerke?
In Voerde, Weisweiler und Werne in Nordrhein-Westfalen.
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