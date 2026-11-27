Die RTL Group Aktie gibt am Freitagmittag weiter nach: Um 11:47 Uhr kostet das Papier des Medienkonzerns 28,50 Euro, ein Minus von 1,04%. Damit zählt die RTL Group Aktie zu den MDAX Verlierern am Mittag. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht, belastet wird der Kurs weiter von der schwachen TV-Werbung.
RTL Group Aktie: Schwache TV-Werbung drückt den Kurs - MDAX Verlierer am Mittag
Die RTL Group Aktie fällt am Freitagmittag um 1,04% auf 28,50 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern. Auf dem Kurs lastet der gesenkte Ausblick wegen schwächerer TV-Werbung, JPMorgan sieht das Kursziel bei 28 Euro.
Kursverlust am Mittag
Warum die RTL Group Aktie als MDAX Verlierer fällt
Die Sorgen um den Werbemarkt bestimmen weiter das Bild: RTL hat am 17. November die Prognose für 2026 zurückgenommen, weil das Geschäft mit TV-Werbung schwächer läuft.
Nach der Senkung rechnet RTL für 2026 mit rund 7,1 Mrd. Euro Umsatz und rund 700 Mio. Euro operativem Ergebnis. Die TV-Werbeerlöse sind in den ersten neun Monaten um 5,2% gefallen.
Hinzu kommt der Druck der Analysten: JPMorgan bestätigte am 24. November die Einstufung Underweight mit einem Kursziel von 28 Euro und senkte die Schätzungen für Werbeerlöse und operatives Ergebnis. Die RTL Group Aktie notiert nur knapp unter 2% über diesem Ziel. Am Mittwoch war sie zeitweise auf 28,10 Euro gefallen und lag damit nur 0,35% über dem 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von 39,00 Euro stammt vom 21. April.
Hintergrund
RTL Group Aktie: Streaming wächst, Werbung schwächelt
Das dritte Quartal fiel nach der Übernahme von Sky Deutschland deutlich größer aus als im Vorjahr: Die Erlöse stiegen um 38,4% auf 1,851 Mrd. Euro. Das Streaming-Ziel erreichte RTL vorzeitig, die Umsatzerwartungen wurden leicht übertroffen.
Genau hier liegt das Dilemma der RTL Group Aktie: Das Streaming-Geschäft rund um RTL+ wächst, das klassische Fernsehen mit seinen Werbeerlösen schrumpft, und der vorsichtige Jahresausblick sorgte an der Börse für Ernüchterung.
Analysten zur RTL Group Aktie
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Stand
|JPMorgan
|Underweight
|28 Euro
|24.11.2026
|Deutsche Bank Research
|Hold
|35 Euro
|18.11.2026
Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: aktiencheck.de, Deutsche Bank Research
Häufige Fragen zur RTL Group Aktie
Warum fällt die RTL Group Aktie heute? Es gibt keine neue Unternehmensmeldung. Belastend wirken die schwache TV-Werbung und der gesenkte Ausblick vom 17. November.
Wie hoch ist der Verlust der RTL Group Aktie? Um 11:47 Uhr liegt die RTL Group Aktie 1,04% im Minus bei 28,50 Euro.
Was sagt JPMorgan zur RTL Group Aktie? JPMorgan stuft die RTL Group Aktie mit Underweight ein und sieht das Kursziel bei 28 Euro.
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