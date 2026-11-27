Warum fällt die RTL Group Aktie heute? Es gibt keine neue Unternehmensmeldung. Belastend wirken die schwache TV-Werbung und der gesenkte Ausblick vom 17. November.

Wie hoch ist der Verlust der RTL Group Aktie? Um 11:47 Uhr liegt die RTL Group Aktie 1,04% im Minus bei 28,50 Euro.

Was sagt JPMorgan zur RTL Group Aktie? JPMorgan stuft die RTL Group Aktie mit Underweight ein und sieht das Kursziel bei 28 Euro.