RTL Group Aktie: Vorbörsliches Plus verpufft – der Medienkonzern ist MDAX Verlierer, JPMorgan-Ziel in Sichtweite

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die RTL Group Aktie fällt am Freitagmorgen um 0,35 Prozent auf 28,70 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern. Vorbörslich hatte sie noch fast 1 Prozent im Plus gelegen. Die schwache TV-Werbung lastet weiter auf dem Kurs.

Bild: RTL Group S.A.

Die RTL Group Aktie gibt ihre vorbörslichen Gewinne ab. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Luxemburger Medienkonzerns bei 28,70 Euro, ein Minus von 0,10 Euro oder 0,35 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss von 28,80 Euro. Damit gehört RTL zu den MDAX Verlierern. Vor dem Handelsstart hatte die Aktie bei Lang & Schwarz noch bei 29,08 Euro gelegen. Kurs der RTL Group Aktie am Morgen 28,70 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -0,35 % Kursziel von JPMorgan (Underweight) 28 EUR erwartetes operatives Ergebnis 2026 rund 700 Mio. EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:00 Uhr; ad-hoc-news; JPMorgan; RTL Group Der Auslöser Warum die RTL Group Aktie als MDAX Verlierer fällt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Auf der Aktie lastet weiter der gesenkte Ausblick: Am 17. November hatte RTL wegen der schwächeren TV-Werbung die Prognose für 2026 zurückgenommen. JPMorgan-Analyst Daniel Kerven bestätigte am 24. November die Einstufung „Underweight“ mit einem Kursziel von 28 Euro und senkte seine Schätzungen für Werbeerlöse und operatives Ergebnis. Der Kurs liegt nur noch knapp über diesem Ziel. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Fundamentaldaten Streaming wächst, TV schrumpft Im dritten Quartal stiegen die Erlöse nach der Übernahme von Sky Deutschland um 38,4 Prozent auf 1,851 Milliarden Euro, das Streaming-Ziel wurde vorzeitig erreicht. Die TV-Werbeerlöse sanken nach neun Monaten aber um 5,2 Prozent. Für 2026 erwartet RTL nun rund 7,1 Milliarden Euro Umsatz und ein operatives Ergebnis von rund 700 Millionen Euro. Was für die RTL Group Aktie sprechen könnte Streaming-Ziel vorzeitig erreicht

Umsatzsprung durch Sky Deutschland

Bertelsmann als Mehrheitsaktionär Was Anleger bedenken sollten Schwache TV-Werbung

Gesenkter Ausblick für 2026

JPMorgan bei Underweight Einordnung der Redaktion: Die RTL Group Aktie ist MDAX Verlierer, weil der Werbemarkt schwach bleibt. Das Streaminggeschäft gleicht das bisher nicht aus. FAQ Häufige Fragen zur RTL Group Aktie Warum fällt die RTL Group Aktie heute?

Die schwache TV-Werbung und der gesenkte Ausblick lasten auf dem Kurs. Welches Kursziel nennt JPMorgan für RTL?

28 Euro bei der Einstufung „Underweight“. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der RTL Group Aktie?

ISIN LU0061462528, WKN 861149. Handelssymbol an deutschen Börsen: RRTL. US-Handelssymbol: RGLXF. Fazit zur RTL Group Aktie Die RTL Group Aktie ist am Morgen MDAX Verlierer. Das vorbörsliche Plus verpufft, der Werbemarkt bleibt die Belastung.

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