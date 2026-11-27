Warum ist die Rovi-Aktie heute ein IBEX 35 Verlierer?

Die Rovi-Aktie fiel um 0,70 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Nach unserer Einschätzung schichteten Anleger aus defensiven Pharmawerten in Banken und Konjunkturwerte um.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Rovi-Aktie?

Die ISIN lautet ES0157261019, die WKN A0M0GQ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 41L gehandelt, in den USA unter LABFF (OTC).

Wie stark ist die Rovi-Aktie am Freitag gefallen?

Die Rovi-Aktie schloss bei 63,60 Euro und damit 0,70 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag (64,05 Euro).

Wie hat sich der Gewinn von Rovi entwickelt?

In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 67 Prozent auf 162,8 Millionen Euro. Ein Teil des Anstiegs geht auf einen einmaligen Sondereffekt zurück.