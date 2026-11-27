Die Rovi-Aktie (ISIN: ES0157261019, WKN: A0M0GQ, deutsches Handelssymbol: 41L, US-Handelssymbol: LABFF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Verlierern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 63,60 Euro und damit 0,70 Prozent unter dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Rovi damit den letzten Platz. Neben Rovi schloss nur Acciona im Minus.
Rovi-Aktie IBEX 35 Verlierer: Pharmawert ist das Schlusslicht – Anleger schichten in Zykliker um
Die Rovi-Aktie ist der größte IBEX 35 Verlierer des Tages: Mit einem Minus von 0,70 Prozent auf 63,60 Euro bleibt der Pharmakonzern hinter dem kräftig steigenden Gesamtmarkt zurück. Wir zeigen die Gründe für den Kursverlust.
IBEX 35 am Abend
IBEX 35 mit kräftigem Plus: nur zwei Werte im Minus
Während der IBEX 35 um 1,72 Prozent stieg, gab die Rovi-Aktie nach. Der Pharmakonzern ist das Schlusslicht im spanischen Leitindex.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Rovi-Aktie heute nachgibt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Nach unserer Einschätzung schichteten Anleger an einem Tag mit kräftig steigenden Kursen aus defensiven Pharmawerten in Banken, Stahl- und Konjunkturwerte um. Dazu kommt die geringe Liquidität: Mit einem Streubesitz von nur rund 19 Prozent und einem Tagesumsatz von 5,08 Millionen laut comdirect reichen bei Rovi schon kleinere Verkäufe, um den Kurs zu bewegen.
Umschichtung
Anleger bevorzugten Banken und Konjunkturwerte.
Geringe Liquidität
Der Streubesitz liegt bei nur rund 19 Prozent.
Kleines Minus
Rovi verlor lediglich 0,70 Prozent.
Das Unternehmen
Rovi: Heparine und Auftragsfertigung
Laboratorios Farmacéuticos Rovi mit Sitz in Madrid entwickelt und vertreibt Arzneimittel, vor allem Heparine, und füllt als Auftragsfertiger Injektionsmedikamente für andere Pharmakonzerne ab. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 67 Prozent auf 162,8 Millionen Euro, die operativen Erlöse wuchsen um 16 Prozent auf 610,2 Millionen Euro. Rovi hob die Umsatzprognose für 2026 an. Ein Teil des Gewinnsprungs geht allerdings auf einen einmaligen Sondereffekt zurück. Die Gründerfamilie López-Belmonte kontrolliert die Mehrheit, der Streubesitz liegt bei rund 19 Prozent.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Rovi-Aktie
Warum ist die Rovi-Aktie heute ein IBEX 35 Verlierer?
Die Rovi-Aktie fiel um 0,70 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Nach unserer Einschätzung schichteten Anleger aus defensiven Pharmawerten in Banken und Konjunkturwerte um.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Rovi-Aktie?
Die ISIN lautet ES0157261019, die WKN A0M0GQ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 41L gehandelt, in den USA unter LABFF (OTC).
Wie stark ist die Rovi-Aktie am Freitag gefallen?
Die Rovi-Aktie schloss bei 63,60 Euro und damit 0,70 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag (64,05 Euro).
Wie hat sich der Gewinn von Rovi entwickelt?
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 67 Prozent auf 162,8 Millionen Euro. Ein Teil des Anstiegs geht auf einen einmaligen Sondereffekt zurück.
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